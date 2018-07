Nagyot szólt a Tiszafüredi Halasnapok

A Halasnapok a Tisza-tó legnagyobb fesztiválja, évről-évre több tízezer ember látogatja. A halételek és a halfogyasztás népszerűsítését célzó gasztrofesztivál meghatározó eseménye nem csak az itt élőknek, de a környező, sőt a távolabbi településekről érkezőknek is. Előzetes adatok alapján az idei Halasnapokon is nagy volt az érdeklődés, a pénteki nap látogatószáma a tavalyinál magasabb volt. Vasárnap este a Pataky Művek és az Edda Művek koncertje után a Tankcsapda lépett színpadra, amely fennállása óta először adott koncertet a Tisza-tó fővárosában.

A homoki halfőző csapat

A hagyományoknak megfelelően karneváli felvonulással kezdődött az idén 40 éves Tiszafüredi Halasnapok a hétvégén. A karneváli menetben ott volt a debreceni Valcer Táncstúdió ötven táncosa is, őket a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar kísérte. A helyiek mellett a Debreceni Hajdú Táncegyüttes ifjúsági csoportja is részt vett a Városházától a Halas térig tartott karneváli felvonulásban. A rendezvényt Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere és Ujvári Imre Tiszafüred polgármestere nyitotta meg. Varga Mihály kiemelte: az ilyen fesztiválok a különböző gazdasági ágazatokra hívják fel a figyelmet. A Halasnapok a turizmust és a halgazdálkodást hozza előtérbe.

A nyitónap estéjén népszerű együttesek szórakoztatták a többtízezres látogatósereget.

Fotó: Bekecs Sándor

A szombati nap a III. Tiszai Halételek Gasztrofesztiváljával kezdődött. Nagy Gyula Nyíradonyból érkezett csapatával a versenyre. Először 1996-ban vett részt a Halasnapok főzőversenyén, akkor elnyerte az első díjat és a következő években is sikeresen szerepelt. Hosszabb kihagyás után tavaly ismét megmérettették magukat, és a halászlé kategóriában a legjobbnak bizonyultak. Csapata tagjai nyíradonyiakból és debreceniekből állt. A Morotva Kerékpáros Pihenőparkban rendezett versenyen közel 40 csapat vett részt, a félszigeten felállított színpadon pedig a Flaska Banda és a Debrecen Dixieland Jazz Band zenélt.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere a fesztivállal kapcsolatban elmondta, hogy szerették volna minél színesebb, változatosabb programokkal megünnepelni a kerek évfordulót. A hazai könnyűzene legismertebb előadói mellett a Benke Laci bácsi mesterszakács által készített halászlével is várták a vendégeket. Látványos bemutatót tartott Veres Zoltán tiszafüredi származású műrepülő Európa-bajnok.

– Bekecs Sándor –

Középpontban a turisztika

– 2015-ben kötöttünk testvérvárosi megállapodást Debrecennel, ami elsősorban kulturális és turisztikai együttműködés. Még abban az évben Tiszafüred is bemutatkozott a Debreceni Virágkarneválon egy impozáns virágkocsival – beszélt a két város kapcsolatáról Ujvári Imre polgármester. Mint elmondta, 2018-tól a turisztikai kapcsolat erősödését vette célba a két település vezetése, hiszen Debrecen, Hajdúszoboszló és a Hortobágy mellett a Tisza-tó is kiemelt turisztikai térséggé vált. Elárulta, hogy a mostani fesztiválon a Visit Debrecen is kitelepült, akik nem csak Debrecent reklámozzák, de egy légitársasággal is együttműködnek. – Célunk, hogy a Debrecenbe érkező belföldi és külföldi turisták megismerkedjenek a Tisza-tó adta lehetőségekkel is – tette hozzá.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA