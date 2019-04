Nagyot léphet előre a DVSC

A bajnoki bronzérem megszerzése szempontjából rendkívül fontos összecsapás előtt áll a DVSC alakulata: a piros-fehérek szombaton 17 órától az Újpest FC vendégei lesznek az OTP Bank Liga 30. fordulójában. A tabellára tekintve látható, hogy a Debrecen a harmadik helyen áll 47 ponttal, az ugyancsak ennyi egységet gyűjtött házigazdák előtt, ám mivel Herceg András fiai eggyel többször győztek, így megelőzik a riválist.

A hajdúságiakon tehát nagyon sokat segítene egy esetleges győzelem, de azt a cívis szurkolók is jól tudják, a kedvenceik az utóbbi időben nem nyerni járnak a Szusza Ferenc Stadionba.

Jól jön a buzdítás

A Lokinak jó esélye van, hogy kivívja a nemzetközi kupaszereplés jogát, ezt megtehette volna azzal is, ha megnyeri a Magyar Kupát, azonban az elődöntőben a Vidi megállította. Kedden a Nagyerdei Stadionban rendezték a visszavágót, ám a székesfehérváriak háromgólos sikere azt jelentette, hogy ők lépnek tovább 4–0-val a fináléba.

– Természetesen mindenkit bántott a kupameccs után a kudarc, mert szerettünk volna döntőt játszani – mondta a Naplónak a Nagy Sándor, a DVSC kapusa. – Azonban mostanra már túltettük magunkat ezen és mindenki az Újpest-mérkőzésre koncentrál – fogalmazott a hálóőr, akinek megemlítettük, most már csak a bajnoki harmadik, adott esetben a negyedik helyezés repítheti ki a Lokit a nemzetközi kupaszíntérre. – A bronzra hajtunk, most nem akarunk a negyedik hellyel foglalkozni. Hogy adott esetben a döntetlen is jó lehet Budapesten? Én csak a győzelemben gondolkodom, nyerni szeretnék és nem az ikszre gondolni – jelentette ki határozottan Nagy.

Ön szerint mi lesz az Újpest FC vs. DVSC mérkőzés végeredménye? Simán nyer az Újpest

Fölényes Loki-győzelem születik

Szoros meccsen fővárosi siker születik

Egy góllal lesz jobb a Debrecen

Döntetlen Eredmények megtekintése

Ahogyan a hajdúságiak, úgy az Újpest is jó formában van a bajnokságban, azaz nagyon veszélyes ellenfél vár a vendégekre. Miként készült a kapus a rangadóra? – Kielemeztük az újpestiek játékát, s nekem nem csupán a csatárok mozgására kell figyelnem, hanem az ellenfél minden játékosára. Bízom a sikerben, és hallottam, sokan kísérnek majd el bennünket Debrecenből, biztos, hogy sok erőt ad majd a lelkes szurkolóink buzdítása.

TN

