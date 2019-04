Nagyot húzott a Marvel a legutóbbi Bosszúállók-sajtótájékoztatón

Már nem kell sokáig várni a Bosszúállók: Végjátékra; ugye ez az a film, amely elvileg szépen lekerekíti majd az eddigi Marvel-mozik cselekményét. A rajongók lelkesedése ezért magától értetődően óriási, így a Marvel akár be is fordulhatna a sarokba, és nyugodtan kuporoghatna ott visszahúzódva a bemutatóig, az elképesztő bevétel valószínűleg így is simán meglenne. De úgy tűnik, a cég még egy unalmasnak kinéző sajtótájékoztatón is meg tudja lepni a mozinézőket – no meg persze az újságírókat is.

És innentől spoilerek jöhetnek az előző Bosszúállók-opus cselekményével kapcsolatban.

Vasárnap Los Angelesben tartottak a filmet beharangozó kötelező sajtóeseményt, melyen üresen hagytak néhány széket a pódiumon, a színészek között, így tisztelegve azon szuperhősök előtt, akiket a Bosszúállók: Végtelen háború végén a főellenség, Thanos egyszerűen szétcsettintett.

A Végjáték rendezői, Anthony és Joe Russo, valamint a sztárok, például Brie Larson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo és Don Cheadle rendben elfoglalták helyeiket az emelvényen, de a lenti Twitter-bejegyzésekben jól kivehetők a szellős széksorok.

Here are your Avengers, with plenty of empty chairs meant for their fallen comrades pic.twitter.com/5sdyFw5JKv — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 2019. április 7.

marvel went as far as leaving the seats empty for those that didn’t survive the snap on the FUCKING PRESS TOUR, THE PRESS TOUR pic.twitter.com/Y9oQ5BFZRC — em (@spideyrogrs) 2019. április 7.

Reméljük, ezért valaki igen komoly fizetésemelésben részesül majd a marketingosztályon.

A Bosszúállok: Végjáték április 26-tól látható a magyar mozikban.

