Nagyot betyárkodtak a pocsajiak

Az egész napos eseményen mindenki megtalálta a számára megfelelő programot. A gyerekeknek a gyerekszigeten volt lehetőségük színezni, formázni, kézműveskedni, a vidámparkba betérni, a főzésben „nagyok” pedig 16 csapattal szálltak versenybe valamilyen betyáros étel készítésével. A gasztronómiai esemény remekeit Wossala Rozina, az ismert szakács és televíziós személyiség vezette zsűri bírálta el.

A pocsaji lányok, asszonyok egész nap nagyon sokat segítettek | Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

Délelőtt a megnyitó után a versenyeké, ebéd után a fellépőké volt a pálya és a színpad. Itt a műfajok mindegyike jelen volt: néptánc, citera a Bihari Citerazenekartól, mulatós Pintér Timitől, slágerek a retrókirálynőtől, Szűcs Judittól. A 2016-os X-faktor győztese, Opitz Barbi és a Ham-ko-Ham együttes is jó bulit csinált. Sós Fecó és Hencsy mulatós bulijára az esti órákban került sor, majd a TNT adott kétórás élő koncertet. Az egész nap vásárolható tombolán értékes nyereményeket sorsoltak: a fődíj egy kerti garnitúra volt. Az elmaradhatatlan tűzijáték után mulatság vette kezdetét.

Messziről jött vendégek

A III. Betyárfesztiválra az ország számos pontjáról, de még Romániából is érkeztek vendégek.

Tóth Márkó Mátyás csikós és Maruzó Dávid betyár egy tanoda vezetői, Ózdról érkeztek a fesztiválra, a helyiek hívták meg őket. – Nagyon jól érezzük magunkat, először vagyunk Pocsajban. Tetszik a szervezés, az egész rendezvény, és ha jövőre is hívnak, akkor is itt leszünk – mondta a két fiatal.

Az ózdi betyárok csapata | Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

Czeglédi Győzőné pocsaji lakos nemcsak a Betyárfesztivál mindegyikén volt itt eddig, hanem rendszeres látogatója faluja rendzvényeinek is. – Régi és új arcokat látok, szeretek jönni, ismerősökkel találkozni. Mivel fiatalkoromban mozgóárus voltam, így a közélet nem áll távol tőlem, szeretem az embereket, beszélgetni velük, itt aztán adódik rá lehetőségem. Ismerem a szomszéd falubelieket is, és ők is engem. Szimpatikus a rendezvény, és igyekszem az ismerősöket üdvözölni – mondta Czeglédiné széles mosollyal, jókedvű arccal.

Takács Sándor és felesége, Mónika Fertőszéplakról érkeztek „haza”. Mivel Pocsajból elszármazottak, a családhoz jöttek, és töltöttek néhány napot itthon. – Szeretünk itthon lenni, ha tehetjük, hazalátogatunk, sok ismerőssel találkozunk – mondta Sándor és Mónika.

– Nagyné Kelemen Mónika –

A betyárfesztivál versenyeinek legjobbjai

A főzőverseny díjazottjai:

1. Falodás lányok: hagyományos gulyásleves

2. Laci konyhája: gulyásos

3. Paptamási 4-es: bográcsgulyás

Különdíj: A Pocsaji Román Nemzetiségi Önkormányzat csorbagulyása és a Furtaiak Idősek Klubjának slambuca.

Fogathajtók:

Póni fogat:

1. Oláh Gyula

2. Erdei Mihály

3. Kiss József

Egyes fogat:

1. Tóth Zoltán

2. Barta József

3. Deák Gyula

Kettes fogat:

1. Tóth Zoltán

2. Felhősi Sándor

3. Tóth Ferenc

Rönkhúzás egyes fogat:

1. Szakál Tibor

2. Gurzó Sándor

3. Burai Csaba

Rönkhúzás kettes fogat:

1. Felhősi Sándor

2. Burai Csaba

Különdíj: Felhősi Sándor és Fodor István

