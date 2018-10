Bocskai SE Vámospércs–Sárrétudvari KSE 0–7 (0–6)

50 néző. Vezette: Török Z.

Bocskai SE Vámospércs: Bányai Cs.–Kolompár K., Zsupos J., Ménes M. (Balogh S.), Kolompár R., Tóth G. (Kolompár J.), Kolompár K. (Pólyik D.), Kiss I. (Führer L.), Károlyi A., Varga T., Garai G. Edző: Oláh Sándor

Sárrétudvari KSE: Kiss B. (Nagy P.)–Szabó T., Kiss Cs., Vass Á. (Balog A.), Bajnók I., Tóth N., Füleki B., Erős L., Pataki P. (Juhász B.), István B., Kiss D. Edző: Szabó Lajos

Gól: Füleki B., Bajnók I. (2), Vass Á., Szabó T., Kiss Cs., Tóth N. Jók: mindenki Ifi: 2–1

Oláh Sándor: Később nyilatkozik.

Szabó Lajos: Nagyon szép ajándékot kaptam születésnapom alkalmából a csapattól. Az első félidőben szervezetten, nagy elánnal játszottunk. Annyi gólt lőttünk a mérkőzés folyamán, hogy jövő héten minden napra jut egy gól. A második félidőben már visszafogott teljesítményt nyújtottunk, de a győzelem nem volt kétséges. Nagyon örülök annak, hogy „gyengébb képességű” csapat ellen is tudtuk játszani a saját játékunkat. Sok sikert a Vámospércs csapatának. Hajrá, Udvari!

Monostorpályi SE–Hajdúnánás FK 1–1 (1–1)

200 néző. Vezette: Pál G. (Szabó P., Gyarmati I.)

Monostorpályi SE: Barna L.–Nyilas J. (Rózsa N.), Patka J., Sándor B. (Takács G.), Hegedűs Gy., Nyilas Sz. (Lakatos Zs.), Pataki E., Cseke B. (Bodnár I.), Bereczky B., Tóth A., Kőnig A. Edző: Kaszás János

Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á., Csatári D., Kiss A., Perényi R. (Cservák T.), Kiss L., Gyöngy T., Kondora K., Bencze D. (Rőth A.), Szilágyi Á., Polgár G. (Kovács G.) Edző: Daróczi Péter

Gól: Pataki E., illetve Zsuga Á. Jók: mindenki, illetve mindenki Kiállítva: Kőnig A. Ifi: 0–2

Kaszás János: Az első félidőben nem kezdtünk jól, és nagyon hamar gólt is kaptunk, de a bekapott gól után átvettük a játék irányítását, és elég sok helyzetet dolgoztunk ki, amiből sikerült is kiegyenlítenünk, de a kiállítás egy kicsit megfogta a csapatot. A második félidőben tíz emberrel is veszélyes akciókat vezettünk, és közel álltunk a győztes gól megszerzéséhez, de sajnos ez nem sikerölt, így be kellett érnünk a döntetlennel. A Hajdúnánás sérült játékosának mielőbbi gyógyulást kívánunk.

Daróczi Péter: Minden tiszteletem a játékosoké, akik egy ilyen nincs-hangulatban kiálltak. Sajnos az ellenfél nem hagyott minket focizni. Mi ittuk meg a durva belépők levét, hiszen több játékosom is megsérült. Mielőbbi jobbulást kívánok nekik, és remélhetőleg a labdarúgásnak nem erről kell szólnia, amit ma átéltünk Monostorpályiban.

Hajdúhadházi FK–Kabai Meteorit SE 7–1 (2–1)

100 néző. Vezette: Muszka Z. (Juhász D., Áncsán Gy.)

Hajdúhadházi FK: Takács G.–Puskás Z. (Lakatos L.), Szép J. (Fekete B.), Halder P., Hadházi D. (Molnár D.), Tóth V. (Fekete I.), Nagy S., Mihalik L., Kiss Zs. (Szabó I.), Fekete I. (Pasta I.), Rostás M. Edző: Pintér István

Kabai Meteorit SE: Jónás B.–Mester M. (Tar G.), Karika M. (Kovács A.), Plókai G., Piroska A., Veres N., Kozma L., Kovács Gy. (Farkas G.), Czidor R., Szörnyi R., Galgóczi P. (Plókai M.) Edző: Plókai Mihály

Gól: Halder T., Puskás Z., Lakatos L. (2), Szép J., Posta I., Hadházi D., illetve Czidor R. Jók: Lakatos S. (a mezőny legjobbja) Fekete B., Kiss Zs., Hadházi D. Ifi: elmaradt

Pintér István: A mai mérkőzésen csak a győzelem számított. A játék minőségéről ne beszéljünk. További sok sikert a Kaba csapatának.

Plókai Mihály: Később nyilatkozik.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Berettyóújfalui SE 2–0 (1–0)

75 néző. Vezette: Nagy L. (Pósa Zs., Nagy T.)

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bajka M. (Bíró T.)–Papp M., Somogyi I., Halász Z., Molnár Á., Mertin L., Szabó B. (Tiba B.), Kiss R., Tömöri L., Szabó G. (Daru I.), Biri B. (Bacskai A.) Edző: Halász Zoltán

Berettyóújfalui SE: Sándor M.–Kardos I. (Jakab K.), Békési D. (Szabó G.), Nagy B., Csordás J., Polonio-Guerreiro J., Jancsó A., Kártik Zs., Ékes G. (Moga E.), Nagy R., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Békési D. (öngól), Somogyi I. Jók: mindenki Ifi: 4-2

Halász Zoltán: Fegyelmezett, koncentrált, jó játékkal megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot. Az utóbbi időben egyre jobban a pályán és a pályán kívül is csapatként funkcionálunk, ennek kezd látszani az eredménye. Gratulálok az ificsapatunk eddigi sikeres szerepléséhez, reméljük, így folytatják tovább.

Szitkó Róbert: Később nyilatkozik.

DEAC–Derecskei LSE 3–2 (0–0)

Vezette: Dobi Zs. (Horváth G., Csiszár K.)

DEAC: Dudás D.–Nagy K., Csák Zs. (Blága T.), Barabás Z., Mizsák K. (Varga Á.), Molnár M. (Báló Á.), Szarka J., Tar G., Révai Z. (Bíró R.), Sós D., Kincses D. Edző: Katona László

Derecskei LSE: Menyhárt N.–Bun R., Vadász I., Sólyom M., Csizmadia Cs. (Pintér D.), Burkus D. (Hüse S.), Szilágyi M., Gali V., Alimán J., Fekete L. (Berán B.), Juhos L. Edző: Szép Sándor

Gól: Bíró R. (2), Csák Zs., illetve Juhos L., (2) Kiállítva: Barabás Z., illetve Pintér D.

Katona László: Később nyilatkozik.

Szép Sándor: Később nyilatkozik.

