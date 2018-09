Nagyon para lett az új Joker

Teljesen új Joker-film készül Joaquin Phoenix főszereplésével, a rendezői székben a Másnaposokat is jegyző Todd Phillips foglal helyet. A bemutató még jóval arrébb van – valamivel több, mint egy évet kell rá várni -, de most leleplezték, hogy fog kinézni Phoenix az ikonikus szerepben. És hát, meg kell hagyni, elég meggyőzően.



A bejegyzés megtekintése az Instagramon Arthur. Todd Phillips (@toddphillips1) által megosztott bejegyzés, Szept 16., 2018, időpont: 12:12 (PDT időzóna szerint)

Az Instagram-posztot maga a direktor osztotta meg, ezen kívül egyelőre nem sok mindent tudni a filmről, melyet jelenleg is forgatnak. Annyi biztos, hogy eredettörténet lesz, és valamikor a ’80-as években játszódik majd. Utóbbi tényt a munkálatokról kikerült pár kép is megerősíti, amiken jobban szemügyre vehető a jelmez is, ezeket itt lehet megnézni.

Phillips bejegyzéséből Joker neve is kiderül: eszerint Arthurnak keresztelték el.

Forrás: Mashable

