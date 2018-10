Nagyon nehezen hozta a kötelezőt a DEAC

A legutóbbi fordulóban is sérüléssel bajlódó Jahenns Manigat ezúttal nem tudta vállalni a játékot, helyét Opre Roland vette át a keretben. Az ötödik másodpercben Joseph Taylor ijesztett rá a hazaiakra egy hatalmas zsákolással, de Polyák és Boriszov pontjaival hamar átvette a vezetést a DEAC (4-2). A fővárosiak szépen tartották magukat az elején, ám egy 7-0-s rohanással megléptek a hajdúságiak. A TF agresszívan védekezett, és igyekezett gyors támadásokat vezetni, a rendkívül agilis Andrija Serenac vezetésével pedig a vezetést is visszavették, Berényi Sándor időt is kért (13-15). A játékvezetők engedték a kemény játékot, amely szemmel láthatóan a vendégeknek kedvezett jobban, meg is nyerték a negyedet 22-15 arányban.



Fotók: Derencsényi István

Sokkal motiváltabban kezdte a második tíz percet a DEAC, Milos Boriszov vezérletével egy 10-0-s rohanással ismét átvették a vezetést (25-22). Godwin Omenaka ezúttal is stabilitást hozott a festékben, mindkét palánk alatt korlátlan úr volt a fiatal center. A döntetlen közeli eredmény a negyed derekára állandósult, a Tehetséges Fiatalok újra magára talált, és sikerült lelassítania a házigazdát. A negyed utolsó percei Polyák Lászlóról szóltak, a hátvéd előbb egy kettő plusz egyes akcióval jelentkezett, majd a félidőt jelző dudaszó pillanatában értékesített egy ziccert, így megnyugtató nyolc pontos előnnyel mehettek az öltözőbe.

Boriszov büntetőivel hamar kétszámjegyűre hízott a differencia, ám ezután Henry Dugat beütötte negyedik hibáját, így a Polyák László irányított. Bár a védekezés stabil volt, a támadások minkét oldalon akadoztak. A háromperces kosárcsendet a TF szakította meg Taylor és Beák hármasával, így hosszú idő után újra látótávolságon belülre kerültek (48-43). Hiába Boriszov triplája, a fővárosiak lendülete tovább tartott, a debreceni szakmai stáb időt is kért (51-48). A negyedből hátralévő percek sem a DEAC-ról szóltak, Taylor távolijával újra döntetlen volt az állás, sőt az amerikai büntetőivel hosszú idő után vendégvezetést mutatott az eredményjelző.

Területvédekezésre váltottak a cívisvárosiak, melyet kezdetben még átdobtak a fővárosiak, de idővel kapkodni kezdtek ellene, így Dugat büntetőivel átvette a vezetést a Berényi-csapat (61-60). A folytatásban ismét Polyák László vette hátára csapatát, vezérletével egy 10-0-s rohanást produkált a DEAC (67-60). Sarenac két perccel a vége előtt egy távolival gondoskodott róla, hogy maradjanak izgalmak a végére, sőt Beák negyedik hármasával már csak egy volt közte (69-68). Dugat büntetői után Taylor is higgadt maradt a vonalon, így fél perccel a vége előtt egypontos vezetésnél támadhatott a vendéglátó. Tíz másodperc volt már hátra, mikor Ramstedt ellen szabálytalankodtak, a svéd skandináv hidegvérrel értékesítette az egypontosokat (73-70). A túloldalon Krnjajski mindkét büntetőjét kihagyta, Boriszov pedig bedobott egyet, így ha nehezen is, de hozta a kötelezőt a DEAC.

A tények

DEAC – SERCO TF–BUDAPEST 74-70 (15–22, 25–10, 11–21, 23–17)

Debrecen, 850 néző. V: Cziffra, Minár, Lengyel

DEAC: Dugat 11/3, POLYÁK 17, BORISZOV 26/9, Bognár, Amigo 6 Csere: Velkey, Ramstedt 8, OMENAKA 4, Kósa 2

Edző: Berényi Sándor

TF: Buzás 3, SARENAC 17/12, Beák 12/12, MCLANE 7/3, TAYLOR 27/6 Csere: Krjnarski 4, Filipovics, Szobi, Meleg

Edző: Mehmedovics Merim

Mesterszemmel

Berényi Sándor: – Ha egy csapat a rájátszásra pályázik, akkor az újonc ellen kötelezően nyernie kell. Sejtettem, hogy a vendégek vért fognak inni, hiszen az előző meccsünk nem sikerült jól, érezhetően elbizonytalanodtunk. Több olyan szituációból nem tudtunk eredményesek lenni, amiből egyébként illene. A hárompontos vonalon túlról sem céloztunk jól. Mindezek ellenére többször is eldönthettük volna a találkozót, de nem volt meg bennünk a gyilkos ösztön. A legfontosabb győzelem, de sokat kell dolgoznunk, hogy kikerüljünk a hullámvölgyből.

Mehmedovics Merim: – Jó mérkőzést játszottunk egy jó csapat otthonában. Örülök, hogy a fiúk sok mindent megvalósítottak abból, amit a héten edzésen kértem tőlük. A tapasztalat hiánya döntötte el a meccset, hiszen míg a végjátékban a DEAC-nál több rutinos klasszis is a pályán volt, nálunk zömében fiatalok, akik még nincsenek hozzászokva az ilyen kiélezett szituációkhoz.

