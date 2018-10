„Nagyon nehéz bármit is mondani egy ilyen mérkőzés után”

ÚGYSE–Polgári VSE 0–2 (0–0)

200 néző Vezette: Pallai Zs. (Gyarmati I., Árva A.)

Újszentmargita: Tiba G. – Visegrádi D., Tóth I. (Burkó Z.), Vénig A., Puzsár A., Áfra T., Visegrádi P., Nagy Cs. (Kovács I.), Szabó I., Zsiga R. (Lakatos T.), Rédai N. Edző: Varga Gábor.

Polgár: Kovács Zs. – Vaszilkó A., Murák K. (Molnár D.), Berki A., Csorba T. (Szarka Z.), Nagy L., Sebők G. (Reszegi L.), Bene L., Bozsányi T., Dobó V. (Polonkai L.), Tóth A. Edző: Kövér Zsolt.

Gól: Dobó V., Bozsányi T. Jók: Vénig A., Rédai N., Kovács I., Szabó I., illetve Bozsányi T., Tóth A. Ifi: elmaradt.

Varga Gábor: Az a csapat nyerte meg a mérkőzést, amelyik gólt rúgott. Sajnos mi kihagytuk a helyzeteinket, és így elveszítettük a mérkőzést.

Kövér Zsolt: Nem voltunk igazán jó formában ezen a mérkőzésen, de most ez is elég volt a győzelemhez. Minden meccs előtt sportszerű játékra kérem játékosaimat, ezért számomra érthetetlen, hogy az ellenfél edzője hogyan kérheti játékosait arra, hogy „térd fölött rúgjátok őket”. Az első helyen álló Polgár játszott a tizenkettedik helyen álló Újszentmargitával, nem volt szükség durva sportszerűtlen játékra és sérülésekre. A játékosaim közül Bozsányi Tamást és Tóth Attilát a mai mérkőzésen dicséret illeti, nagyszerűen futballoztak. Hajrá Piac!

Tiszacsegei VSE–Józsa SE 1–2 (0–1)

30 néző Vezette: Prezenszki M. (Horváth G., Áncsán Gy.)

Tiszacsege: Gréz K. – Bay B. (Kunkli L.), Csernik J., Csurgó Á., Simon Z., Katona Cs., Kovács A., Szalai M. (Balogh R.), Rézmüves G., Draveczky L. (Nagy L.), Árva L. Edző: Sallai Szabolcs.

Józsa: Goron B. – Ale M., Szilágyi I., Papp R., Szabó G. (Babics A.), Szabó M. (Jóvér J.), Bardi Á., Bucskó I., Lukács L., Zabiák P. (Vecsei J.), Brehószki B. Edző: Szabó László.

Gól: Csernik J., illetve Brehószki B., Szabó M. Jók: Senki, illetve Mindenki Ifi: 2–5.

Sallai Szabolcs: A mai nap rutintalanul, hit nélkül futballoztunk és rutintalanul, hit nélkül még ilyen szinten sem lehet mérkőzést nyerni.

Szabó László: A csapat az első félidőben csapatként működött. Uraltuk a mérkőzést egészen a második félidő negyvenedik percéig, ahol kaptunk egy gólt. Az utolsó öt perc kapkodva, játék nélkül telt el. Eredményesek abban az esetben tudunk lenni, ha a jó játék mellett a helyzeteinket is kihasználjuk. Gratulálok minden amatőr csapatnak, akik munkanap alkalmával is le tudták játszani a mérkőzést.

Egyeki SBSE–Téglási VSE 1–4 (1–2)

100 néző Vezette: Tóth G. (Varga Gy., Erdélyi T.)

Egyek: Domonkos B. – Lipták M., Zsólyomi D., Farkas Z., Farkas Cs., Len Sz., Len Á., Farkas L., Kiss A., Farkas A. (Pap Z.), Kiss S. (Csala R.) Edző: Farkas Zoltán.

Téglás: Kovács I. – Móré B., Aradi L., Szabó G., Papp F., Kovács Á., Künstler A., Sigér S. (Kovács G.), Szőllősi L. (Nagy M.), Kecskés L., Kocsány Z. Edző: Nagy Imre.

Gól: Farkas Z., illetve Sigér S., Szőllősi L., Papp F., Kecskés L. Jók: Farkas Z., illetve Künstler A., Móré B., Szabó G., Kocsány Z., Kovács Á., Kecskés L. Ifi: 5–4.

Farkas Zoltán: Nagyon nehéz bármit is mondani egy ilyen mérkőzés után. Már az is csoda volt, hogy ki tudtunk állni. Utólag köszönöm azoknak a játékosoknak, akik sérülten vállalták a játékot, és így ki tudtunk állni. Igazából nem sok dolog hiányzott a játékunkból, csak az erő, a gyorsaság, a kreativitás és az akarat, ha ezek a későbbiekben meglesznek akkor nyerhetünk meccseket. Most mélyen vagyunk, de innen szép felemelkedni és fel is fogunk.

Nagy Imre: Úgy érzem győzelmünk teljesen megérdemelt. Az első félidőben kifejezetten jól játszottunk. A második félidőben voltak szakaszok, amikor kényelmesek lettünk. A jövőben ezeket hanyagolni kell. Ifi kapusunknak mielőbbi gyógyulást kívánunk. Visszavárunk Zsiru!

Nyíracsád Petőfi SE–Nyírmártonfalva SE 5–3 (2–1)

150 néző Vezette: Nagy L. (Pósa Zs., Nagy T.)

Nyíracsád: Klenik D. – Rózsa N. (Keczán K.), Lakatos M., Gugg K. (Csík R.), Rostás R. (Árvai Sz.), Balogh T. (Maczó Cs.), Csecsődi I., Szőke M., Klenik Gy. (Bilda J.), Kovács M., Bak D. Edző: Kedves György.

Nyírmártonfalva: Bodnár S. (Mezei S.) – Szemán B. (Tóth 2T.), Kiss G., Tóth T., Dobrai G., Jónizs A. (Szemán T.), Tóth G. (Bálega Cs.), Szemán B., Konyári S. (Szakály P.), Szemán N., Fekete S. Edző: Konyári Sándor.

Gól: Kovács M.(2), Balogh T., Csecsődi I., Maczó Cs., illetve Tóth T.(2), Kiss G. Jók: Mindenki, Kovács M. (a mezőny legjobbja), illetve Senki Ifi: 1–10.

Kedves György: A mai mérkőzésen a teljes keret a rendelkezésünkre állt. A játékosok hozzáállása példaértékű volt a mai napon, és ennek meg is lett az eredménye. Egy nagyon jó csapatot győztünk le. További sok sikert kívánok a Nyírmártonfalva csapatának.

Konyári Sándor: Már a meccs előtt érezhető volt a tompaság. Nem sikerült kellően felrázni a játékosokat. A hazaiak játékban nem, hisz az egyik oldalt sem volt tapasztalható, csak akarásban nőhettek felénk. Egyszer minden sorozat megszakad, a közel tizenhat éves két meccsen való veretlenségünket sajnos nem tudtuk tovább húzni ellenük.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA