Nagyon közel állt a sikerhez a DEAC

A debreceniek kulcsjátékosa, Isaiah Armwood kisebb sérülése miatt nem tudta vállalni a játékot, helyét Dallas Lauderdale vette át a kezdőcsapatban. Kissé álmosan kezdtek a csapatok, Ford közelije után Lauderdale fújt ébresztőt egy óriási zsákolással. Mindkét együttes igyekezett a palánk alól érvényesülni, mely a Luksa Andrics vezette Szolnoknak sikerült jobban, a negyed derekára öt pontos előnyt építettek ki (9-14). A debreceni magasemberek hamar bajba kerültek, Bognár Kristófot harmadik személyi hibája miatt le is kellett cserélnie Berényi Sándornak. A kényszerűségből alacsony szerkezetre váltó DEAC-nak meggyűlt a baja a lepattanózással, de az eredményes külső dobásoknak, és Velkey János utolsó másodperces kosarának köszönhetően sikerült felzárkózniuk a negyed végére.

Kósa Tamás triplájával hamar egyenlített a DEAC, de a folytatásban mindkét fél megtorpant, rengeteg üres dobást maradt ki, így a döntetlenközeli eredmény állandósult. Hazai időkérés után a visszatérő Bognár Kristóf távolijával a vezetést is átvették a hajdúságiak (28-27), azonban a sípmesterek szinte azonnal ráfújták negyedik hibáját is. A Szolnok szekerét Perry húzta, míg a DEAC-ból az utóbbi időben kissé halványabb Ivan Lilov lépett elő vezérnek, nemcsak támadó oldalon, de védekezésben is nagyot harcolt a bolgár. A félidőhöz közeledve továbbra is tapadtak a listavezetőre a cívisvárosiak, Berényi Sándor örömét csak egy figyelmetlenségből szerzett, utolsó másodperces Polyák ziccer árnyékolta be.

Fotó: Derencsényi István

A fordulás után Perry kezdte meg a pontgyártást, melyre jahmal Jones egy hármassal, Lilov pedig egy nagyszerű betöréssel válaszolt (45-46). Öt perc elteltével sem tudott ellépni az Olaj, az addig kiválóan játszó Andricsnál el is szakadt a cérna, reklamálásért technikai hibát kapott. Lauderdale zsákolt egy óriásit, majd osztott ki egy blokkot, Kósa és Martinics kettese után pedig már a DEAC-nál volt az előny (55-53). A debreceniek amerikai centere is megkapta negyedig hibáját, a Szolnok pedig köszönte szépen, és egy 9-3-as rohammal újra meglépett. Az ezúttal is szép számban kilátogató hazai publikum újra azt a DEAC-ot láthatta, akit az ősszel már megszokhatott, a cívisvárosiak nagyot küzdve kettőre zárkóztak a záró felvonásra.

Extrém alacsony szerkezetre váltott Berényi Sándor, mely jó döntésnek bizonyult, két perc elteltével Martinics triplájával újra a hajdúságiaknál volt az előny, sőt Bognár kettese után időt is kért Dragan Alekszics (71-66). Kissé talán megijedt a lehetőségtől a DEAC, az üres helyzetek kimaradtak, Perry pedig bevágott két triplát, amivel újra a vendégeknél volt az előny. Az Olaj nagyon bekeményített védekezésben, négy és fél percig nem találtak be a hazaiak, a Szolnok pedig eközben egy 10-0-t futott. Két perccel a vége előtt Lauderdale törte meg a kosárcsendet (73-76), de Perry és Andrics rögtön válaszolt, eldöntve ezzel a találkozót. Hatalmasat küzdött a DEAC, egyik legjobbja hiányában is végig méltó ellenfelei voltak a listavezetőnek, de ez ezúttal csak a tisztes helytálláshoz volt elég.

– deacbasket.hu –

DEAC – Szolnoki Olaj 81-87 (20-21, 20-23, 22-20, 19-23)

DEAC: Jones 12/9, MARTINICS 20/9, Lilov 12/6, BOGNÁR K. 14/3, LAUDERDALE 8 cserék: Kósa 5/3, Velkey 8, Lajsz, Molnár A. 2.

Edző: Berényi Sándor

SZOLNOK: PERRY 25/9, Kovács P. 2, VOJVODA 16, Ford 7, ANDRICS 13 cserék: Milosevics 4, Browning 6, Tóth Á. 8, Polyák 6

Edző: Dragan Alekszics

Berényi Sándor: A végjátékban nem találtuk az ellenszert a Szolnok legerősebb ötöse ellen, amely addig kevesebb időt töltött a pályán. Ha a sérülés miatt hiányzó Armwood pályára léphet, még közelebb lehettünk volna a vendégekhez, de így is tükörbe nézhetünk ezután a meccs után

Dragan Alekszics: A negyedik negyedben volt egy remek periódusunk, ekkor támadásban és védekezésben is jól teljesítettünk, s a magunk javára fordítottuk a mérkőzést. Nem volt könnyű dolgunk, a Debrecen egyik kulcsembere nélkül is nagyon jó teljesítményt nyújtott.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA