Nagyon kevésen múlott a debreceni kosarasok első helye

A második helyen végzett Ráthonyi Tamás és Kádár Tamás junior csapata az országos nyolcas döntőben. Az április végén, Nyíregyházán megrendezett fináléba a Debreceni Kosárlabda Akadémia U18-as gárdája első kiemeltként jutott be, de így is rendkívül nehéz csoportba került. Már az első mérkőzésen, a nyolcadik kiemelt Szeged is kellemetlen perceket okozott Gáspár Mátyáséknak, de végül magabiztos, 16 pontos sikert arattak.

Másnap a címvédő házigazda volt az ellenfél, mely ellen a sírból hozták vissza a mérkőzést a hajdúságiak, hiszen az ősi rivális a félidőben már 16 ponttal is vezetett. A fordulás után aztán bizonyította a Ráthonyi-csapat, hogy nem véletlenül jutottak első helyen a legjobbak közé, és egy negyed alatt megfordították a mérkőzést, az utolsó felvonásban pedig 11 pontos sikert harcoltak ki.

„Egylabdás” találkozó

A csoport zárómérkőzésén a Vasas Akadémia ellen egy szűk vereség is belefért volna a cívisvárosiaknak, ennek ellenére nem bíztak semmit a véletlenre. Bár a negyedik negyedet még három egységnyi hátrányból kezdték meg, amikor nagyon kellett, megrázták magukat és 70–56 arányban a pasarétieket is két vállra fektették.

Az elődöntőben a Budapesti Honvéd várt a debreceniekre, akik dinamikus kosárlabdát játszva nagyon kemény diónak bizonyultak. Olyannyira, hogy egy rendkívül hullámzó találkozó végén, az utolsó percet döntetlen állással kezdhették meg a felek. A kritikus pillanatokban is volt lélekjelenléte a cívisvárosiaknak, és a stabil védekezésnek köszönhetően végül megnyerték a találkozót.

A döntőben az odáig szintén hibátlan mérleggel rendelkező Alba Fehérvárral mérkőzhettek az aranyéremért. Mindkét gárda hatalmasat küzdött, s egy felnőtt mérkőzés színvonalát idéző küzdelem végén ismét „egylabdás” találkozóra került sor, melyből ezúttal a fehérváriak kerültek ki győztesen. A Debreceni Kosárlabda Akadémia U18-as csapata így az utóbbi idők egyik legszínvonalasabb döntőjében az ezüstérmet szerezte meg. A torna All-Star csapatába beválasztották Tóth Bencét és Godwin Omenakát.

HBN

Eredmények

Debreceni KA–Szedeák 77–61

Nyíregyházi Sportcentrum–Debreceni KA 76–85

Debreceni KA–Vasas Akadémia 70–56

Debreceni KA–Budapesti Honvéd 78–73

Alba Fehérvár–Debreceni KA 72–70

Végeredmény: 1. Alba Fehérvár, 2. Debreceni Kosárlabda Akadémia 3. Nyíregyházi Sportcentrum 4. Budapesti Honvéd SE

A DKA csapatának tagjai:

Balázs Dániel, Balázsi Soma, Csikai András, Csomor Péter, Fábián Szabolcs, Gáspár Mátyás, Jurák Botond, Kanyári Dániel, Kanyári Bence, Kanyári Kristóf, Godwin Omenaka, Sólyom Bence, Tóth Bence, Turcsik Ágoston, Valner Levente, Vezendi Szabolcs, Virágh Péter

