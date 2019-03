Nagyon elkelne egy kiadós eső

Időjárásunkban az elmúlt időszakhoz képest jelentős változás nem állt be, nyugati áramlás, s a vele járó gyakori frontátvonulás határozta meg az elmúlt 7 nap jellegét. A kontinens északi és déli fele közötti jelentős légnyomáskülönbség tipikus a kora tavaszi időszakban, ezúttal is gyakoriak voltak a szeles, változékony napok.

Erős szelek voltak

Az erős légmozgás ellenére dinamikus volt a felmelegedés, a leghűvösebb napokon is elérte a hőmérséklet csúcsértéke a 10 fokot, majd a hét legvégén többfelé fordult elő 20 °C fölötti maximum. Gyorsan gyarapodott a hét folyamán a növények számára hasznos hőösszeg, hiszen a napi középhőmérséklet 5 fok közeléből rövid idő alatt 10-15 °C közé emelkedett, s az időszaki átlagérték is 3-4 fokkal haladta meg a 30 éves átlagot.

Az enyhe időben előre siető vegetációt, az induló rügyfakadást eleinte az éjszakai fagyok tudták némileg késleltetni. A hét első napjain mínusz 1 – mínusz 5 fokos hideg is előfordult, majd fokozatosan mindenütt megszűnt a fagy. Az átlagosan napos, jobbára száraz időben – ha épp nem fújt a szél – remek alkalom kínálkozott a szabadföldi munkák végzésére, de több napon rontotta a hőérzetet és a növényvédelmi munkák körülményeit a kifejezetten erős légmozgás. A szeles időben a felszín kiszáradása is felgyorsult, bár sokfelé máris nagyon száraz a talajok legfelső néhány centiméteres rétege. A párolgás lehetséges napi értéke tartósan 1,5-2 milliméter között alakult, ami azt jelenti, hogy négyzetméterenként akár 2 liter nedvességet is veszíthettek talajaink egyetlen nap alatt. A száraz felszín ezt valamelyest csökkentette, hiszen onnan helyenként már nem volt minek elpárolognia, így is aggasztó azonban, hogy a nedvességtartalékok töltődés helyett már most jelentősen apadnak.

A március 11–17. közötti időszakban mindössze 1-3 millimétert tett ki a lehullott csapadék területi átlagban, ennek mennyisége délnyugat-északkelet irányban mutatott növekvő tendenciát. A talajok nedvességkészletében is nyugat-keletirányú megosztottság a jellemző, míg a nyugati tájakon sokfelé 70-100 milliméter nedvesség hiányzik az 1 méter mély szelvényből a szabadföldi vízkapacitás eléréséig, addig keleten általában 30-70 milliméteres a deficit. Utóbbi területek gyengébb vízgazdálkodású homoktalajain ez viszonylag kedvező érték, a felszín azonban csaknem mindenütt száraz, poros, ráadásul az előrejelzések sem kecsegtetnek kiadós csapadékkal 7-10 napon belül.

– Debreceni Egyetem, AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

