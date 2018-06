Nagyon Balaton – Mintegy negyven program a nyár végéig

“Az induláskor az alapgondolat az volt, hogy a hazai és a külföldi turisták számára egyaránt vonzóvá tegyük a térséget kulturális és egyéb programokon keresztül” – idézte fel Lobenwein Norbert főszervező az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti műsorában.

Az idei újdonságok közé tartozik, hogy a tó körül tizenhét ponton egy-egy panorámakeretet állítottak fel, amelyen keresztül gyönyörű képeket lehet készíteni a tájakról. Lobenwein Norbert kitért arra, hogy a Duna Televízió jövő hétfőn induló műsorsorozatához kapcsolódva Balatoni Nyár címmel indítanak új programot Révfülöpön, ahol most szombaton ingyenes koncertet ad Antonia Vai és a Kiscsillag.

Mint elhangzott, tavaly egymillió látogatója volt a Mol Nagyon Balaton eseménysorozatának. Lobenwein Norbert néhány fő eseményről szólva kiemelte, hogy alig több mint két hét múlva kezdődik Zamárdiban a Balaton Sound fesztivál, július közepén lesz Veszprémben az Utcazene Fesztivál és a VeszprémFest, július végén lesz a Művészetek Völgye, és augusztus 21-én, a zamárdi Strand Fesztivál nulladik napján adják át a Petőfi Zenei Díjakat egy gálaműsor keretében.

“A közmédia a Nagyon Balaton kiemelt partnere, folyamatosan beszámolt az eseményekről. Ilyenek a kompkoncertek is, amelyek sorában jövő szombaton a Margaret Island, szeptember 8-án Ákos lép fel a Balaton közepén” – jegyezte meg a főszervező.

A balatonboglári Gömbkilátó lábánál augusztus 19-én pikniket rendeznek, amelyen az osztrák Kruder & Dorfmeister dj-duó játszik. A szervezők programfüzete a Best of Summer, emellett a Balaton Magazin számol be részletesen a Nagyon Balaton eseményeiről.

– MTI –

