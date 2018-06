Nagyobb buli, mint a „szívás”

A Drogellenes Juniális programsorozatában szereplő, június 15-ig látogatható tárlaton – a szervezők tájékoztatása szerint – több, úgynevezett „interaktív tapasztalati szoba” található, melyek pozitív szabadidős tevékenységeket tárnak a fiatalok elé. A célközönség több alternatívával ismerkedhet meg: zene, tánc, képzőművészetek, harcművészet, színjátszás. Bepillantást nyerhetnek a látogatók a buli világába is, így lesz összehasonlítási alapjuk, hogy számukra mi volt az igazi élmény: a buli vagy a kreatív világ. Emellett problémamegoldó és kommunikációs tréningen is részt vehetnek, kortárs segítők és szakemberek bevonásával. Így megtanulnak bánni saját gondolataikkal, érzéseikkel, és társas készségeik is fejlődnek – olvasható az ismertetőben.

A fiatalok lezárásképpen írhatnak egy „bakancslistára”, melyen megfogalmazhatják, mit szeretnének még elérni az életükben.

HBN

