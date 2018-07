Nagyobb a termés a szokásosnál

Idén nem csak hazánkban, de külföldön is rengeteg meggy termett, amire nem mostanában volt utoljára példa. A megyében sem történt ez másként, legalábbis ezt mondták a Naplónak a megkérdezett gazdák. Az árak egy kilogramm esetében 100-150 forint körül mozogtak, ami viszont rosszabb, mint egy évvel ezelőtt.

Külföldre is szállítanak

Az elmúlt évek legjobb termését tudhatja magának idén a Tedej Rt., miután szombaton teljesen befejezték a meggy betakarítását.

Bódi László, a vállalat ügyvezetője elmondta, az ültetvényük fennállásának 15 éve alatt még nem termett ennyi meggy a fákon. Ezt részben a jó időjárással, részben pedig a megfelelő gondozással magyarázta a szakember. A gyümölcsért idén átlagosan kilogrammonként 104 forintot fizettek.

– Természetesen örültünk volna a magasabb árnak, azonban ez is jónak számít. A vállalatunknál 33 hektáron termesztünk meggyet, és idén összesen 510 tonna gyümölcs volt a fáinkon, ami hektáronként csaknem 15,5 tonnát jelent. Ebből 260 tonnát külföldön értékesítettünk, 30 tonnából meggylevet készítettünk, a megmaradt mennyiség pedig belföldi piacon kelt el – részletezte. Hozzátette, a feldolgozásra saját üzemük van, és az említett 30 tonna az, amit biztosan el tudnak adni.

A meggytermesztés idén valószínű, hogy nem lesz veszteséges, és tavaly is nyereséges volt, legfőképpen azért, mert az eladási ár az ideinek a duplája volt. Az ügyvezető elmondta, ők csak konzervmeggyel foglalkoznak, ezeket pedig nem kézzel szedik, hanem lerázzák. Ebből kifolyólag a betakarítási költség jóval alacsonyabb, mint ha nyers fogyasztásra, szárral együtt, kézi munkaerővel szednék.

A magyar kompót nagyon jó

Az adatokat még nem összesítették ugyan, de a vártnál nagyobb, eddig soha látott mennyiségű termést tudtak betakarítani az Alföld 2003 Kft.-nél is. Bódi Mihály ügyvezető szerint is az időjárás játszott ebben nagy szerepet, a virágzás idején épp ideális volt, ezért a terméskötődés csaknem 100 százalékos volt, ami nem szokványos.

– Nálunk másfélszer nagyobb termés volt, mint tavaly, de hozzá kell tenni, hogy több kertünk is most kezdett gyümölcsöt hozni. Sajnos az ár nagyon alacsony volt, tavaly 255 forintos átlagáron tudtuk eladni a meggyet. Az export sajnos idén majdnem a nullához közelít, hiszen külföldön is jó termés volt, ezért mondhatni, a meggy beszorult a hazai konzerv- és hűtőüzemekbe. Szerencsére kompótnak a magyar meggy bizonyítottan a legjobb, így feldolgozva el lehet adni, főleg Németországba kerül ki sok, az üvegek több mint felét ott értékesítik – fejtette ki.

Hozzátette, itthon a léüzemek nagyon hamar, a szezon második felében már megteltek, vagyis elég hamar meg tudták termelni azt a mennyiséget, amelyet beterveztek. Voltak olyan becslések, hogy 20 ezer tonna gyümölcs marad a fákon, mert nem lesz rá igény, viszont még most is van érdeklődés, az üzemek ugyanis fogadnak még meggyet. Éppen ezért Hajdúdorogon valószínűleg az elkövetkező néhány napban biztosan leszedik a fákon lévő gyümölcsöt.

– Balogh Réka –

Meghálálják az értő gondozást a fák

A termesztőknek sok mindenre figyelniük kell, ha jó termést szeretnének – hívta fel a figyelmet Bódi László. A fákat legalább kétévente metszeni, ritkítani kell, és a permetezésekre is fokozottan kell ügyelni, legalább 8-10 alkalomra kell számítani, hogy a betegségek elkerülhetők legyenek. Ezen felül rendszeresen kell gyomtalanítani és öntözni is.

– A szedés is kritikus pont, éppen ezért úgy telepítettük a fáinkat, hogy az azonos fajták egy csoportban, úgynevezett fajtasorban vannak. Ennek köszönhetően nem kell attól félnünk, hogy egyik vagy másik fán túlérik a gyümölcs – foglalta össze.

A piacbővülésre minden évben számítanak, szerencsére évről évre mindig több meggyre tartanak igényt a felvásárlók.

