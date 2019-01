Nagylemezén dolgozik a Neverend

A gimnazistákból álló Neverend elnevezésű formáció körülbelül másfél éve alakult. A banda négy tagjának (Gőz Márton ének és gitár, Molnár Máté szólógitár, Lévai Zalán basszusgitár és Mező Patrik dob) fiatal kora ellenére bőven van már zenei tapasztalata, hiszen a Rocksuli diákjaiként remek alapokat kaptak. Az elmúlt másfél év alatt számtalan helyen megfordultak már: Debrecen és a környező települések mellett külföldi fellépéssel is büszkélkedhetnek, hiszen hátuk mögött tudhatnak egy Romániai (Marosvásárhelyi) koncertet is.

Rock és metál

A zenekar alakulása után viszonylag hamar, körülbelül háromnegyed év elteltével ki is adta első kislemezét. Az Összetört Világ című hanganyag megtalálható a YouTube-on, illetve minden további zenemegosztó portálon. A fiúk szívéhez főleg a rock és metál áll a legközelebb, de azoknak is kedveznek, akik inkább a lágyabb, lassabb zenéket kedvelik. Nemrégiben ismét stúdióba vonultak és a második lemezükről (már rendes nagylemez) vesznek fel pár számot, melyekhez az előző albumhoz hasonlóan néhány számhoz videoklipet is készítenek. Megéri tehát figyelni a fiúk munkásságát, akik még közel sem gondolják, hogy ez lenne az út vége. Céljaik között szerepel az élő, hangszeres zene életben tartása, illetve a rock és metál műfaj népszerűsítése.



Akik kíváncsiak arra, hogy az átlagban 17 éves fiatalok hogyan zenélnek élőben, megnézhetik őket szombat este a Kaptár Klubban.

PÁTZ

