Nagyhegyesi tűz: előjöttek az egykori kitörés emlékei

Belobbant a kiáramló gáz a Magyar Földgáztároló Zrt. hajdúszoboszlói telephelyén, Nagyhegyes határában kedden hajnalban fél 5 előtt néhány perccel. A megyei katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult a helyszínre, és a kezdetben 15 méter magasra is felcsapó lángokat kora délután sikerült eloltani.

Fáber Dániel, a társaság PR-vezetője az MTI-nek elmondta: a lángokat a földgázkutakról beérkező befutósori vezetékeknél észlelték. A vezetékeket leszakaszolták, a gázkutakat lezárták annak érdekében, hogy ne legyen utánpótlása a gáznak. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, azt a későbbi vizsgálat fogja kideríteni.

A gáztárolóban keletkezett tűz súlyosságát mutatja, hogy az ötös fokozatú skálán négy pluszos volt a nagyhegyesi riasztás. Ennek megfelelően a szomszédos megyékből, jelen esetben Szolnokról és Miskolcról is érkeztek katasztrófavédelmi szakemberek a helyszínre.

A rendőrség a 33-as főút és Hajdúszoboszló közötti utat két szakaszon zárta le. A 33-as út körforgalmától csak a Nagyhegyesre tartókat engedték be, a falu déli határától viszont már csak a mentésben résztvevők, azt segítők haladását engedélyezték.

Megszokott hétköznapjait élte Nagyhegyes kedden délelőtt. Ugyanakkor a településtől néhány kilométerre a katasztrófavédelem és a gáztároló munkatársai kora délutánig küzdöttek a hajnalban keletkezett tűz megfékezésén. Persze, a falubelieknek volt tudomásuk a közelükben történt ipari balesetről, sőt, egyesek már a második kráter-tavat kezdték emlegetni (1961-ben egy fúrótoronynál történt gázkitörés során jött létre az úgynevezett Kráter-tó Nagyhegyes határában – a szerk.), de ennek szerencsére közelében sem jártak a történések.

A levegőbe nem került gáz

– Hajnalban 4 óra 30 perckor riasztották a hajdú-bihari önkormányzati és hivatásos tűzoltókat Nagyhegyes területére, ahol egy gáztároló üzemben meghibásodás történt – részletezte a történteket Papp-Kunkli Nóra, a megyei katasztrófavédelem szóvivője. – Kiszabadult a gáz, amely be is lobbant. A kora reggeli órákban még 15 méter magas lángokkal égett a tároló. Dél­előtt 35 tűzoltó, köztük szolnokiak és miskolciak is nyolc vízsugárral hűtötték vissza a tűz környezetét, illetve a láng közelében lévő fém részeket a további visszagyulladás elkerülése miatt. A gáztároló szakemberei kiszakaszolták, leválasztották a vezetéket, várták, hogy elfogyjon a vezetékben lévő gáz, ami táplálja a tüzet.



A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvétele

A riasztás egyértelmű volt, a 35 tűzoltó folyamatosan érkezett ki, egyre magasabb rangú vezetők is a helyszínre jöttek, ők az irányítást vették át. Létrával, porral oltókkal, különleges szerekkel voltak kint a tűzoltók. A rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, kitelepítésről nem volt szó. A katasztrófavédelem mobil labor egysége kint tartózkodott, és mérte, van-e gázszivárgás. Az összes mérési eredmény negatív volt.

A gáztároló bejáratánál munkatársunk senkivel sem találkozott, bent viszont, a tűz közelében több tűzoltójárművet pillantott meg. Úgy tudjuk, a tűznél jelen voltak a mentőszolgálat tagjai is, kizárólag biztonsági okokból, sérülés ugyanis nem történt.

Eljutottak munkahelyükre

A megkérdezett nagyhegyesiek közül néhányan elmondták, hogy hajnalban tompa puffanásokat hallottak a gáztároló felől, majd a tűzoltójárművek érkezése jelezte, hogy baj lehet. A rendőrség kora reggel lezárta a 33-as főút és Hajdúszoboszló közötti utat. Azt már Bajusz Istvánnétól, Nagyhegyes polgármesterétől tudtuk meg, hogy az útlezárás ellenére mindenki eljutott a munkahelyére, hozzájuk Nádudvaron keresztül érkeztek meg a köztisztviselők, közalkalmazottak.

Több megye tűzoltói küzdöttek a lángokkal | Fotó: katasztrófavédelem

A hamis információk terjedését megakadályozandó, a település közösségi oldalán egy közleményt tett közzé. Ebben az állt, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel életbe lépett a település Külső Védelmi Terve. Hangsúlyozta, hogy az ipari baleset Nagyhegyes belterületét nem érinti.

Gázpótlás

Fáber Dániel, a Magyar Földgáztároló Zrt. kommunikációs vezetője az MTI-nek elmondta, hogy az ország gázellátása biztosított, ugyanis a másik három földgáztároló – Zsana, Pusztaederics, Kardoskút – pótolja a tűz miatt kiesett a szolgáltatást. Közölte: az oltás utáni cél, hogy az érintett vezetésszakaszokat és berendezéseket a társaság kicserélje, kijavítsa, és rövid időn belül helyreállítsa a tároló zavartalan működését.

MTI, HBN, KZS

