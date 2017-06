Nagyhegyesen otthonra talált a képzőművészet

A művész hívó szavára tizenketten érkeztek a Nagyhegyeshez tartozó Kadarcsi Csárdába, többnyire a megyéből, de jött alkotó Budapestről is. Az alkotók többsége festő volt, de büszkélkedhetett a telep két fotóssal is. Ősszel az alkotás helyszínén mutatták be munkáikat, most viszont Nagyhegyes központjában állítottak ki alkotásaikat. Az újbóli seregszemlét részben azért is szervezték, hogy számba vegyék kivel mi történt az elmúlt időszakban, illetve, hol állították ki a Kadarcson készített műveket.

Június 30-áig látható

A jeles eseményen a telep fontosságát Bajusz Istvánné polgármester méltatta. Bodó Sándor országgyűlési képviselő is üdvözölte a rendezvényt személyes hangú köszöntőjében. Megnyitóbeszédet Erdei Sándor író- újságírótól hallhattak a vendégek. Hell Tibor hajdúszoboszlói zeneszerző pazar zeneműveivel ismét éteri hangulatot adott a kiállításnak. A tavalyi évad anyagából rendezett évadzáró kiállítás június 30-ig tekinthető meg Nagyhegyes központjában, a rendezvényházban.

Erősödik a művésztelep

A létszámban, szervezettségben, a programok kiszélesítésében az idei nyáron még tovább erősödő művésztelep kiváló helyre talált a „Hortobágy mellyékén”. A telepnek már a második évben sikerül átívelnie az országhatárokat. Ezekkel a reményekkel nyitják meg II. Kadarcsi Művésztelepet, amely július 24–30 között működik majd. Az alkalom különlegessége, hogy megrendezik a ,„Fess Hegyes Napot”, amelynek keretében a művészek a Nagyhegyesen lévő Kiserdei Szabadidőparkban alkotnak.

