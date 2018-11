Nagyágyúk ellen lép pályára a DEAC floorball csapata

Az egyetemista csapat megfelelő tisztelettel várja a szombati összecsapást: a vendégek a ’10-es évek meghatározó hazai csapata, a fővárosiak mindhárom bajnoki és kupaaranyukat ebben az évtizedben gyűjtötték be. A Phoenix egy sor játékost ad a magyar válogatottba, nemzetközi szinten is letették a névjegyüket, így bátran állítható, hogy nagyágyú csapatról beszélhetünk. A vendégek hírnevükhöz híven vágtak bele a 2018/2019-es szezonba is: eddigi hat tétmérkőzésünkön nem találtak legyőzőre (a 2018-as naptári évben is mindösszesen egy vereséget szenvedtek) és több nagyarányú sikert is arattak.

A debreceniek nem félnek az összecsapástól: Varga Tibor legénysége a múlt hétvégén önbizalomnövelő győzelemmel hangolt a mostani találkozóra. Bár azzal is tisztában van a tiszántúli legénység, hogy ez egy másik összecsapás lesz. Ez a kereten is látszódni fog: visszatér Burai Péter, akivel a védelem fog erősödni. Nem áll rendelkezésre viszont Okos Csanád és Pál Lóránt, valamint Nyisztor Szabolcs pályára lépése is kérdéses, így van min törni a fejét a debreceniek edzőjének. Ami viszont garantálható: a hazaiak ezúttal is meg akarják mutatni, hogy helyük van a legmagasabb osztályban!

Ami a két csapat közös múltját illeti, a mérleg ebből a szempontból is a tűzmadarak oldalára billen. Eddig tíz alkalommal találkoztak a felek egymással, ahol hat Phoenix-siker mellett egy döntetlen és három hajdúsági győzelem született. 2011-ben szerzett legutóbb pontot soros ellenfele ellen a cívisvárosi legénység, így ideje lenne újra valami igazán nagyszerű teljesítménnyel előrukkolni.

A hazaiak kapusa, dr. Héjja Gábor a következő gondolatokkal várja a mérkőzést: „Őszinte leszek, mindenképpen ők az esélyesek. Mi újoncként vagyunk itt, míg a Phoenix ki tud emelkedni a hazai mezőnyből. Bár ha az SZPK elleni meccshez hasonló játékot tudunk produkálni jobb helyzetkihasználással, akkor lehet itt keresnivalónk.”

Dr. Héjja Gábor | Fotó: DEAC

A vendégek hálóőre, Hotz Erik is várja a szombati mérkőzést: „A csapat erőteljesen készül a meccsre, mint a legtöbbre. Remélem egy izgalmas és jó hangulatú mérkőzést játszunk, ha már hosszú idő óta nem jártunk Debrecenben!”

A találkozóra ezúttal is ingyenes a belépés, de ha valaki nem tud az Agrárra kilátogatni, akkor a DEAC Floorball Facebook-oldalán ismételten figyelemmel tudja követni az eseményeket.

Salming OB I, 6. forduló:

Debreceni EAC – Phoenix Fireball

2018. november 3. (szombat), 17:00

Debrecen, Kecskeméti János Sportcsarnok (Agrár Campus)

