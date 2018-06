Nagyágyúk a DEAC hokicsapatában!

A 22 éves csatár, a magyar-svéd kettős állampolgárságú Hári Norbert Dunaújvárosból érkezett a DEAC-hoz. Budapesten született, ott kezdett jégkorongozni, majd családjával Svédországba költözött és a Flemingsbergs játékosa lett. 2010 és 2014 között több csapat színeiben (Fleminsbergs, AIK, Mora IK, Örebro HK) pályára lépett az U18-as elit, majd az U20-as szuperelit ligákban. Az U18-as elitben 74 meccsen 107 pontot termelt, ezzel 2012-2013-ban az bajnokság legjobb góllövője és gólpasszosa lett. 2014-ben igazolt Debrecenbe, cívis színekben játszott a hazai U20-as bajnokságban, a szlovák U20/1. ligában és az osztrák U20-ban (EBYSL) is. A három szezonban összesen 115 meccset játszott a MOL Ligában, 34 gólt szerzett, és 50 gólpasszt adott, meghatározó magyarja volt a klubnak. A 2017-18-as idényt Norvégiában kezdte a Nidaros Hockey csapatánál, majd Dunaújvárosba igazolt, 25 mérkőzésen lépett a jégre, ennek során 7 gólt lőtt és 14 asszisztot jegyzett az ERSTE Ligában. A kreatív, „pengés” támadó kedvező tapasztalataival indokolta a visszatérését.

– Amikor híre jött, hogy ősztől a DEAC ott lesz az ERSTE Ligában, nem volt nehéz a választás. Három szezont játszottam végig Debrecenben, tetszett a város, jó volt a légkör a csapaton belül és azon kívül is. Örülök, hogy visszaigazol több régi játszótársam, Dunaújvárosból ismerem az edzőt, a cseh légiós csatárokat, valamint a finn hátvédet, Vuorijarvit is. Szerintem jól tudunk majd együtt dolgozni. Úgy gondolom, hogy erős keret állt össze, jók leszünk a rájátszásra, azután pedig bármi elképzelhető. Velem kapcsolatban nyilvánvalóan az az elvárás, hogy húzóember legyek, termeljem a pontokat és megoldásokat találjak az emberelőnyös szituációkban.

Szeretnék a korábbinál egyenletesebb teljesítményt produkálni, és jobban oda akarok figyelni olyan játékelemekre, mint a védekezés, vagy a korong nélküli játék. Már várom, hogy elkezdődjön az új szezon”

– hangsúlyozta a ponterős csatár.

A 28 esztendős, rutinos védő, Kovács Bronson Zoltán Kanadában, Sault. Ste. Marie városában született. Kanadai-magyar kettős állampolgár. Szülővárosában kezdett el jégkorongozni, ahol példaképekből nem volt hiány. A nagy Wayne Gretzky annak idején Bronson édesapjával, Kovács Zoltánnal játszott együtt Sault Ste. Marie csapatában. Bronson 2006-2007-ben 34 meccset játszott a „serdülő bajnokságban”, a GNML-ben (Great North Midget HL), majd a következő idényben még 31-et tett hozzá. 2008-tól már a junior korszak következett, összesen 93 találkozóval. Ezután kezdődtek az egyetemi évek és az egyetemi bajnokság. Négy szezon, 98 meccs, 19 gól és 26 gólpassz az NCAA III-ban. A 2015-2016-os idényre Debrecenbe igazolt és 44 meccsen 13 pontot szorgoskodott össze a MOL Ligában. A következő két szezont a MAC csapatánál töltötte a MOL, majd az ERSTE Ligában. A 2017-2018-as szezonban ligabajnok lett a fővárosi együttessel, de otthonról is van egy NOJHL (Northern Ontario Junior Hockey League) bajnoki aranya és a „Legjobb védőjátékos” címe még 2009-10-ből.

Bronson a múlt szezonban bajokságot nyert a MAC csapatával, aztán – némi meglepetésre – nem hosszabbított a fővárosban, inkább a DEAC-hoz szerződött. – Hihetetlenül nagy élmény volt bajnokságot nyerni. A MAC-nál jól éreztem magam, nehéz elhatározás volt, hogy nem megyek vissza, de az üzleti életben vannak kemény döntések minden érdekelt fél számára. A legjobbakat kívánom nekik a szlovák EXTRA Ligában, de én már a következő idényre fókuszálok. Számos lehetőség adódott előttem az ERSTE Liga csapatainál, ám a DEAC illetékeseivel folytatott beszélgetések után úgy határoztam, hogy itt lesz a karrierem következő állomása. Nagyon izgatott az a lehetőség, hogy egy új csapathoz jöhetek vissza Debrecenbe. Bár a 2015-2016-os szezont nem tudtam befejezni, ettől függetlenül nagyon élveztem a városban töltött időt és reméltem, hogy visszatérhetek.

A felnőtt együttes újjászervezése visszaadja a debreceni szurkolóknak a profi jégkorongot, én pedig azt várom, hogy sikeres legyen ez a kiváló kezdeményezés”

– fejezte ki reményét Bronson a deac.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy szerinte mire lehet képes az új csapat és milyen feladatok várnak rá a csapattársai körében, óvatos optimizmussal felelt.

– Jégre lépés előtt nehéz megmondani, mennyire leszünk erősek. Papíron úgy látom, hogy megvannak az adalékok egy sikeres szezonhoz, de minden attól függ, tudunk-e majd csapatként együtt dolgozni. Nem lesz könnyű – új csapat, sok új arc, de biztos vagyok abban, hogy David Musial irányításával létrejön a megfelelő kohézió az együttesen belül. Nagyon sok lesz a fiatal ebben a társaságban, többen most kezdik meg első hivatásos idényüket. Izgalmas és nehéz időszak elé nézünk. Remélem, hogy tudunk majd nekik jó tanácsokat adni. Én is kész vagyok segíteni a srácoknak! Ha képesek leszünk csapatként működni, sikeresek lehetünk az egész szezonban és a rájátszásban is. Természetesen az idény kezdete előtt minden együttes bajnokságot akar nyerni, és mi sem gondolkodhatunk másként – hangsúlyozta Kovács Bronson.

A két nagyszerű játékossal együtt már 20 jégkorongozót tud soraiban a DEAC, egy kapus bemutatására pedig később kerül sor. További hír, hogy David Musial vezetőedző egy helyet fenntart a keretből, s csak augusztusban – amikor már látja, hogy milyen poszton kell még erősíteni – nevezi meg a 22. játékost.

– deac.hu –

A keret

kapus: Nagy Péter

támadók: Berta Ákos, Németh Attila, Molnár Dávid, Vincze Péter, Jakub Izakcky, Dominik Novotny, Márton Koppány, Salló Barna, Szokolov Artyom, Kuleshov Vladislav, Silló Arnold, Hári Norbert

védők: Hetényi Péter, Jiri Behal, Erdei Zoltán, Antal Arnold, Darabos Krisztofer, Nico Vourijarvi, Kovács Bronson

(Adatforrás: EliteProspects.com)

