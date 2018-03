Nagy volt tét, sok résztvevő jött el

A közösségi ház nagyterme adott otthont a hétvégi rendezvénynek, melyen összesen 18 egyéni és csoportos fellépő mutatkozott be. A repertoár igen széles volt, hiszen voltak vers- és mesemondók, valamint énekelni és táncolni szerető versenyzők is. A zsűrinek egyáltalán nem volt könnyű dolga, ráadásul nagy volt a tét, hiszen az első helyezettre 20 ezer forint pénzjutalom várt. A további nyertesek és a különdíjas is értékes pénznyereményt kapott.

Fotó: Rozsik Rita

– A Komádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve olyan rendezvényt szerveztünk, ahol meghatározó szerepet biztosítottunk Komádi város tehetségeinek – nyilatkozta Fehér Péter, a közösségi ház igazgatója, aki hozzátette, hogy elégedettek a szervezők, ugyanis nagy érdeklődés övezte a Ki mit tud?-ot, több mint százan vettek részt az eseményen.

– Rozsik Rita –

A legjobbak

Barsi Dénes Általános Iskola 6. c osztály: Hamupipőke kicsit másképp (Felkészítő tanár: Bácsi Anita) Barsi Dénes Általános Iskola 6. a osztály: A 6.a osztály életéből (Felkészítő tanár: Szűcs Judit) Bíró Lajosné: Móra Ferenc – Amikor a Földön című vers (Felkészítő: Csicsergő Biztos Kezdet Gyerekház)

Különdíjas: Komádi Mazsorett Csoport

