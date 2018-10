Nagy változás jön a benzinkutakon

Aki automatikusan nyúl a töltőpisztolyért a kutakon nem várt meglepetés érheti, ugyanis október 12-től megváltozik az üzemanyagok címkézési rendszere az Európai Unióban. A benzint egy körben elhelyezett E betű és egy szám jelöli majd, a gázolajat pedig egy négyzetben elhelyezett B betű, míg az alternatív üzemanyagoknak egy rombusz lesz a szimbóluma. Az eddigi zöld-sárga színkód helyett uniformizált, fekete-fehér címkék kerülnek majd elhelyezésre. Az intézkedést az Unió 28 tagállamában, továbbá Lichtensteinben, Svájcban, Izlandon, Norvégiában, Macedóniában, Szerbiában és Törökországban vezetik be.

Az új címkék megtalálhatóak lesznek az újonnan gyártott járművek – személygépjárművek, könnyű áruszállító gépjárművek, tehergépjárművek, autóbuszok, segédmotorkerékpárok, motorkerékpárok, három- és négykerekű járművek – üzemanyagtartályának közelében, a kézikönyvekben, a benzinkutakon, illetve az autószalonokban. A kötelező jelölések mellett a régit is fent hagyhatják a töltőállomások tulajdonosai, ami lehet, hogy kisebb káoszt fog okozni, hiszen az új jelölési rendszerben például a dízel kap egy „B”– jelzést, ami a hazai kutakon eddig a benzint jelentette.

– A rendelet érvénybe lép péntektől, de amikor tájékozódtunk azt választ kaptuk, lesz türelmi idő, de hogy pontosan mennyi, azt a hatóságok nem tudták pontosan megmondani – válaszolta megkeresésünkre Pajkos János, az egyik debreceni benzinkút ügyvezetője

Azt gondolom ez a rendelkezés hosszútávon fog segíteni, hiszen aki külföldre utazik bármilyen okból, mostantól nem kell böngészgetnie a feliratok között, hanem egységesen lesz tájékoztatva az üzemanyagok típusairól.”

– Rövidtávon viszont okozhat majd problémákat, hiszen sokszor tapasztaljuk, hogy a vevők nem mindig tudják, a kocsijukba milyen üzemanyag kell. Nem azért, mert probléma van velük, hanem például a párja, gyermeke kocsijával jött, és megszokta, hogy a saját autója dízel, de a másiké viszont pont benzines. Épp ezért a kutasnak is oda kell figyelni, mert ha körültekintő és nem kapkod, türelmes a vevővel és megnézi, hogy a tankra mi van írva, akkor nem hibázhat. Én meg is kértem a kollégákat, hogy a szokottnál is fokozottabb figyelemmel dolgozzanak.

Az új jelölések és jelentésük

E5: benzin, amelynek alkoholtartalma 5 százalék etanol

E10: benzin 10 százalékos etanolos alkohollal

E85: 85 százalék-os alkoholtartalmú etanol

B7: dízel, amelynek biodízeltartalma 7 százalék

B10: dízel, amelynek biodízeltartalma 10 százalék

XTL: teljesen szintetikus dízelolaj

CNG: metán autókhoz

H2: hidrogén

PB-gáz: PB-gáz

LNG: folyékony metán

