Nagy szerepet kap Berettyóújfaluban a művészet

Ezt Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere hangsúlyozta, akit városa kulturális életéről kérdeztünk. – Az, hogy régen megyeszékhelyünk volt Nagyvárad, még mai is nagyon szoros a kötelék a két város között, olyannyira, hogy sok berettyóújfalui lakosnak a Nagyváradi Színházba van bérlete – folytatta a városvezető.

Mindig van eseményük

– Nagyváraddal hosszú idő óta együtt ünnepeljük a kultúra ünnepét, amelyhez már Debrecen és Margitta is csatlakozott. Margittával eleve testvérvárosok vagyunk, élőbb a kapcsolat, és a települések nagysága is közel azonos. Nagyváradon körülbelül 40 ezer magyar lakos van, és keresik a lehetőségét annak, hogy szorosabbá fűzzük a kapcsolatunkat. Ennek értelmében lehetőséget adunk arra, hogy a nagyváradi művészek bemutatkozhassanak nálunk, valamint a berettyóújfaluiak a határ túloldalán – fejtette ki a polgármester.

Fotó: Kovács Péter

Hozzátette, a városban folyamatosan pezsgő kulturális élet van, amelyet nem lehet ugyan Debrecenhez mérni, ám a hasonló nagyságú és adottságú településekével összevetve az kiemelkedő. Folyamatosan vannak zenés és színházi estek, valamint kiállítások, amelyek a fiataloknak és az idősebb korosztálynak is minőségi szórakozást nyújt. Ezt az is alátámasztja, hogy az önkormányzat létrehozta a Berettyó Kulturális Központot, amelyhez hozzá tartozik a Bihari Múzeum, a könyvtár és a kultúrház is.

