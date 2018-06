Nagy riválissal ütközik a Gladiators csapata

Hatalmas tétje van a cívisvárosiakra váró következő összecsapásnak, hiszen az alapszakasz 2. helyéért küzdenek. Amennyiben ez a pozíció meglesz, akkor a Gladiátorok hazai pályán játszhatnak a döntőbe jutásért a rájátszásban. Szűcs Botond együttesének legutóbb megszakadt a négy meccsből álló veretlenségi sorozata a Szombathely Crushers ellen, de az arany-fekete gárda az utolsó pillanatokban még vezetett. A Rosszcsontok ellen minden bizonnyal még kiélezettebb összecsapásra kell számítani. 2013 óta ez lesz az 5. összecsapás a két gárda között, és eddig mindig parázs csatát vívtak a felek. Legutóbb két éve csapott össze a Bad Bones és a Gladiators. Akkor Szekszárdon egy hosszabbításos meccsen győztek a cívisvárosiak és bejutottak a fináléba. Most egy győzelem egy hazai pályás mérkőzés a jutalom az elődöntőben. Vereség esetén is van még lehetőség arra, hogy hazai közönség előtt játsszon a Gladiators. Viszont a csapat nem akarja a véletlenre bízni, győzni megy Szekszárdra.

Fotó: Szolnoki Annamária

A szezon kezdete előtt a Bad Bones-t kiáltották ki bajnokaspiránsnak. Nem csoda, hiszen az első osztályban szereplő Dunaújváros Gorillazból több játékos is csatlakozott hozzájuk. Emellett pedig három külföldi játékost is foglalkoztat az alakulat, egy amerikait és két britet. Az idény úgy is kezdődött számukra, ahogy azt a szakértők jósolták. Jöttek a győzelmek, de a Szombathely Crushers elleni vereség után akadozott a gépezet, amit követett egy Budapest Cowbells 2 elleni vesztes meccs is. Ettől függetlenül a Rosszcsontok továbbra is esélyesek még a bajnoki címre, de a mezőny a szezon közepétől kezdett felzárkózni.

Fotó: Szolnoki Annamária

El kell felejtenünk az előző meccset, ki kell javítani az apró hibákat és jók leszünk”

– nyilatkozott Szűcs Botond, a Gladiators vezetőedzője. – „A Crushers ellen az első félidőben aludtunk, a másodikban buta hibákat vétettünk, ez nem fog megismétlődni, erre különösen figyelünk. A Szekszárddal mindig szoros meccseket játszunk. Nincs szükség plusz motivációra, ez már egy mini rivalizálás. Sok sérültjük van, de biztos vagyok benne, hogy keményen fognak küzdeni, hiszen a hazai pálya a tét. Mi pedig szeretnénk itthon játszani. Ehhez nyerni kell, ilyen egyszerű a képlet!”

A Szekszárd Bad Bones-Gladiators mérkőzés június 24-én 15 órakor kezdődik a Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpontban.

