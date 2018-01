Nagy küzdelem után győzött a DHK

Az összecsapás után György József edző értékelte a találkozót: „Az első harmadot mi kezdtünk jobban, aktívabbak voltunk, többet próbálkoztunk kapura lövésekkel. Bartók szép akcióját követően Szabó Kornél pofozta be az üres kapuba a korongot, ezzel megszereztük a vezetést. A második harmadban változott a játék képe, a Miskolc volt mezőnyfölényben, ami az eredményben is megmutatkozott; kiegyenlítettek, ám a kiváló kapusteljesítményünknek köszönhetően sikerült őket egy gólon tartani. A harmadik harmad kiegyensúlyozott, nagyon pörgős és küzdős játékot hozott, ennek során szerencsére mi találtunk be először; előbb Spakovszky passzát Szabó Kornél a kék vonalról lőtte be a hosszú alsóba, majd 5 perccel a meccs vége előtt Sándor Bence átadását a remekül hokizó Bartók húzta be, amivel beállította a végeredményt. A kapunkban Antek Tamás 32 lövést kapott, egészen kiváló teljesítménnyel járult hozzá a mieink sikeréhez: 4 egyéni akciót megállítva, végig meccsben tartotta a csapatát.

Fel kell jegyezni még egy nagyon fontos eseményt; Kovács Roland másfél év kihagyás után lépett újra jégre, ami nagy öröm volt számomra és lélektanilag a csapatnak is nagyon fontos volt a jelenléte. Roland kiváló sportember, nagyon sokat hozzátett a sikerünkhöz és bízom abban, hogy a jövőben egyre bátrabban és magabiztosabban fogja győzelemre vezetni együttesünket.”

– DHK –

Debreceni HK-DVTK Jegesmedvék 3-1 (1-0, 0-1, 2-0)

Gólszerzők: Szabó K.(2) és Bartók, illetve Mattyasovszky

VISSZA A KEZDŐOLDALRA