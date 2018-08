Nagy közönségsikert aratott a Csinibaba Kabán

A társulat Márton Gyula Csinibaba című musicaljét vitték színpadra a Kabai Old Boys zenekar élő zenei kíséretével, és ahogy azt már az előző bemutatók esetében is megszokhatták a kabaiak, a produkció óriási közönségsikert aratott. A szombaton megtartott előadáson a kabai nézőkön kívül sokan voltak a szomszédos településekről is, akik közül többen elmondták, hogy ők már évről évre törzsvendégei a kabai társulat előadásainak.

Örömteli volt látni az előadáson, hogy az állandó szereplőkön kívül sok új arc jelent meg a darabban, bővítve ezzel a színház elmúlt 16 évében színpadra lépett szereplők több mint 500 fős táborát.

A Kabai Nyári Színház Egyesület vezetője, Kalas László az üdvözlő megnyitójában köszönetet mondott a szereplők önzetlen és színvonalas munkájáért, és kérte a közönséget, hogy amennyiben tetszik az előadás ne fukarkodjanak az elismerő tapssal, mert ez lesz a szereplők fizetsége. A közönség pedig bőven mérte a fizetséget, hiszen az előadást folyamatos tapsvihar övezte.

A darabot az előző előadásokhoz hasonlóan Porcsin László rendezte, a koreográfiát és a táncokat, pedig Laczó Zsuzsa Harangozó-díjas balettművész alkotta meg és tanította be – tájékoztatta a Naplót Gali Tibor.

HBN

