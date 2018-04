Nagy győzelemmel kezdett a DEAC

A második negyedben mutatott kiváló játékának köszönhetően 18 pontos győzelmet aratott a DEAC kosárlabdacsapata a Sopron KC felett. Sikerével már három mérkőzés előnye van riválisával szemben Berényi Sándor együttesének, így kedvező helyzetből várhatják a folytatást.

Hiába zárkózott

Nem finomkodtak a csapatok, hamar egymásnak estek, potyogtak a kosarak a találkozó elején. A negyed derekára Uros Duvnjak vezetésével megléptek a vendégek (9–14), hiába zárkózott becsülettel a DEAC, a védekezésük átjáróház volt. Berényi Sándor már a zsűriasztalhoz is lépett, hogy magához hívja övéit, ám ekkor varázsütésre magukhoz tértek a házigazdák, és Isaiah Armwood pontjaival egyenlítettek (19–19). Soproni időkérés után El-Amin köszönt be egy triplával, de Lauderdale és Armwood kosaraival fordítottak a fehér mezesek. Nem esett össze a Sopron, egy 7-0-s rohanással újra előnyhöz jutottak, melyből két egységnyit meg is tartottak a negyed végére.

Fotó: Derencsényi István

A találkozó végére a különbség állandósult, a soproniak pedig egyre türelmetlenebbek lettek. Sabáli megkapta második technikai hibáját, így a végjátékban már nem irányíthatott a kispadról. Fél perccel később Watkinsnál szakadt el a cérna, egy kiharcolt fault után Bognár Kristóf­hoz dobta a labdát, a játékvezetők egyből kiállították. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt, de a DEAC nem állt le, látványos játékkal tovább növelte előnyét, már közel 30 pont is volt köztük. Nem csak a győzelem, a különbség is értékes lehet, a rájátszás végén egyenlő mérleg esetén az egymás elleni eredmény dönt.

DEAC – Sopron KC 90–72 (27–29, 23–12, 17–12, 23–19)

DEAC: Jones 8, Martinics 22/9, Lilov 6, BOGNÁR K. 14/3, Armwood 16.

Cserék: Lauderdale 8, Velkey 16/12, Kozák.

SKC: Parker 21/9, Duvnjak 8/6, EL-AMIN 24/12, Watkins 3, Henderson 10.

Csere: Tóth G. 3/3, Mészáros M., Takács N. 3/3.

Berényi Sándor: Nagyon örülök a nagy arányú győzelmüknek. Lehetett volna ez jóval több is. Végig intenzívek tudtunk maradni, és majdnem, hogy „ki tudtuk végezni” a Sopront. Reménykedek a hasonló folytatásban.

Sabáli Balázs: A mérkőzést jól kezdtük: koncentráltan, és jó dobószázalékkal. Azonban volt egy 21–0-s szériája a Debrecennek, ekkor megakadtunk támadásban, és türelmetlenül játszottunk. Az utolsó negyedben történt dolgok pedig rányomták a bélyegét az egész csapatra, frusztráltak lettünk.

