Nagy fogás lehet: Viana a Lokiban

A korábbi sajtóhíreket figyelembe véve néhány napja a Hajdú-bihari Napló arról számolt be, hogy bár a DVSC szeretné megszerezni a CSZKA Szófia portugál U21-es válogatott szélsőjét, Diogo Vianát, s a bolgárok is hajlanak az üzletre, de a futballista nem kíván Debrecenbe költözni. Most azonban fordult a kocka, a Loki cégvezetője, Róka Géza is elismerte a klub hivatalos honlapján, hogy jó esély van a játékos szerződtetésére, de néhány részletet illetően még meg kell egyezniük Vianával.

Sporting-nevelés

A transfermarkt.de oldal szerint 2,2 millió eurót érő (a Loki legdrágább focistájának Tőzsért tartják 1,5 millióval) jobb oldali középpályást jól ismerheti a Loki edzője, Leonel Pontes, ugyanis együtt dolgoztak a liasszaboni Sporting utánpótlás csapataiban. Viana később volt az FC Porto játékosa is, játszott a holland Venlóban, majd Bulgáriába szerződött, ahol a Litex és a CSZKA játékosa volt. Szófiában az őszi szezonban 18 mérkőzésen 5 gólt szerzett.

Feltscher segíthet a DVSC-n

Ugyancsak jó esély van rá, hogy a venezuelai válogatott középpályás, Frank Feltscher is a debreceni piros-fehérek mezét öltse magára. A néhány napja próbajátékon lévő játékos meggyőzte a szakmai stábot alkalmasságáról, most már rajta a sor, hogy elfogadja a Loki ajánlatát.

Feltscher egyébként venezuelai-svájci kettős állampolgársággal rendelkezik, a zürichi Grasshopperben nevelkedett, a legutóbbi csapata a ciprusi AEL Limassol volt.Mengolo és Osváth után tehát ez a két labdarúgó lehet a DVSC újabb erősítése.

A gárda egyébként pénteken délben indul útnak, az úticél Portugália lesz. A lokisták Algarvéban edzőtáboroznak majd február 8-ig, ahol részt vesznek az Atlantic Cup elnevezésű tornán.

HBN

Debrecen – Szerdán sor került az aláírásra, így a Vasas fiatal játékosa, Osváth Attila kölcsönbe került a DVSC-hez a szezon végéig. A 21 éves jobbhátvéd már be is mutatkozott a Lokiban, a tegnapi, Kisvárda elleni edzőmérkőzésen lépett pályára.

Debrecen – A Vasastól kölcsönvett védő nem okozott csalódást, Feltscher sorsa pedig hamarosan eldől.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA