Nagy érdeklődésre számítanak

A Széchenyi-iskola melletti pályánál pénteken megtartott eseményen Ficsor László, a helyi traktorhúzó egyesület elnöke reményét fejezte ki, hogy ezúttal is sokan kilátogatnak majd az augusztus 10. és 12. közötti VII. Hajdúsági Expo-ra és a Traktorhúzó Európa Kupa rendezvényeire.

Szarvas-Szabó Katalin, a Szabadhajdú ügyvezetője a szervezők nevében megfogalmazta, hogy egy jól együttműködő csapat tette országos, sőt világhírűvé az Európa-kupát. A programot színesítendő a város művészeti csoportjai is bekapcsolódnak a karneválba.

A traktorkarnevál kapcsán felhívta a résztvevők és a nézők figyelmét a fegyelmezett magatartásra, a közlekedési szabályok betartására a balesetek elkerülése érdekében.

A traktorhúzóverseny sajtótájékoztatóján | Fotó: Horváth Tamás

Czeglédi János, a Keleti Fejlesztő Iroda ügyvezetője a kiállításokról tájékoztatta a hallgatóságot, és szót ejtett a kelet-magyarországi agrárfórumról is. A szervezők gondoskodnak arról is, hogy a legkisebbek és nagyobbacska társaik is jól érezzék magukat. Kézművesek és termelők kínálják portékáikat az érdeklődőknek, s mellettük a hajdúvárosok is bemutatkoznak termékeikkel.

Bodnár János, a traktorhúzó egyesület alelnöke elmondta, hogy két kategóriában Anglia, Dánia, Finnország, Hollandia, Norvégia és Svédország versenyzői mérik össze erejüket az augusztus 10. és 12. közötti rendezvényen. Rajtuk kívül az amatőrök is „nyeregbe szállnak”.

– Gargya Imre –

