Nagy élmény volt ez a két hét

Jól sikerült az Európa-bajnokság a női kézilabda-válogatott számára. Kim Rasmussen együttese a várakozásokat felülmúlva a hetedik helyen végzett. A gárda sikeréhez a DVSC-Schaeffler két kiválósága, Kovács Anna és Tóvizi Petra is hozzátette a magáért, utóbbinak különösen emlékezetes lehetett a franciaországi szűk két hét, hiszen felnőtt szinten ez volt az első tornája.

– Szerintem jól sikerült kontinensviadalon vagyunk túl. Nem latolgattuk előtte az esélyeket, hanem arra koncentráltunk, hogy az adott találkozón a legjobbat hozzuk ki magunkból. Nagyon nehéz meccseket sikerült behúznunk. Nem csak rajtunk múlott, hogy haza kellett utaznunk csütörtökön. Kitettük a szívüket a pályára; hat ponttal kiesni a középdöntős csoportból, úgy vélem, nem szégyellnivaló. Emelt fővel jöhettünk haza, mindenki büszke volt ránk. Szerettünk volna tovább menni, de ahhoz képest, hogy a tornát megelőzően mire számított a többség, nem nyújtottunk rossz teljesítményt – értékelt a junior világbajnok beálló.

Ha a horvátokkal kezdenek…

Az együttes mérkőzésről mérkőzésre javult – egyedül a norvégok elleni találkozó volt a kakukktojás –, aminek köszönhetően két vállra fektette a horvátokat, a spanyolokat, a németeket és végül az örök rivális Romániát is. Sokan úgy vélekedtek, ha az első összecsapást nem Hollandiával játssza, a tulipánosokat is „elkaphatta” volna a magyar csapat.

– Nagyon jó csapat van kialakulóban, hiszen ne feledjük, ebben az összetételben ez az első nagy tornája a válogatottnak. Úgy éreztem, napról napra jobbak vagyunk; ha ez a fejlődés nem törik meg, nemsokára még szebb eredményekkel boldogíthatjuk a szurkolóinkat. Talán ha a horvátokkal kezdünk, még több kijöhetett volna ebből, hiszen az első mérkőzésen még mindenki izgul, bele kell rázódnia a játékba és a hangulatba. De ilyen volt a sorsolás, nekünk ehhez kellett igazodnunk. Ha a norvégoknak jobban alakulnak a csoportmeccseik, valószínűleg mi is bejutunk a legjobb hatba – vélekedett Tóvizi.

Büszke kapitány

A fiatal kézilabdázó számára nagy élmény volt a torna, remekül érezte magát végig, kivéve a norvég meccs utáni napot. A beilleszkedés is gyorsan ment, a lányok hamar befogadták, könnyen megtalálták a közös hangot. Szobatársával, Háfra Noémivel a korosztályos válogatottból már ismerték egymást, és a torna végére remekül összeszoktak.

– Megismertük egymás szokásait, rigolyáit, ez is kell ahhoz, hogy egységes csapattá kovácsolódjon össze az együttes. Egy hónap nagyon hosszú tud lenni, ha nem tiszteljük és fogadjuk el egymást a többiekkel – mosolyog, miközben azt is elárulta, a pályán a legjobban a románok elleni összecsapáson érezte magát, hiszen egy olyan együttest győztek le, amely a világ bármelyik gárdáját képes felülmúlni. – Kim Rasmussen azt mondta nekünk, hogy az ő szemében mi aranyérmesek vagyunk. Nagy örömmel látta, hogy mennyire küzdöttünk egymásért, és akarattal pótoltuk a rutin hiányát vagy tudásbéli különbséget. Szerinte is jó munkát végeztünk, és büszke ránk.

Aktív pihenés

Petrának nincs sok ideje a pihenésre, hiszen csütörtökön már edzésre hivatalos a Lokinál, de számára ez a szűk egy hét is aktív pihenéssel telik majd, ugyanis az iskolai elmaradások bepótlására fordítja az időt.

