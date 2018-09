Nagy éjszakai rohanás Szingapúr kanyargós utcáin

Két hete Monzában befejeződött a Forma–1-es szezon európai része, s a most hétvégi futammal kezdődik az Európán kívüli versenyek sora. Erőltetett menet következik, hiszen már szeptembert írunk és még hét nagydíj van hátra november végéig, ázsiai és amerikai helyszíneken. Szokás szerint Szingapúr az első a sorban, amely egyben egy nem mindennapi futam is, lévén villanyfénynél zajlik, az európai nézők által megszokott időben – írja az Amber PR.

Ez a versenyhelyszín 2008-ban került be a versenynaptárba, így ez lesz a tizenegyedik éve az F1-ben. Sok új pálya kapott azóta bemutatkozási lehetőséget, de ez az utcai futam még most is különlegesnek nevezhető, nagyon szeretik a pilóták. Haladva a kor elvárásaival, vagyis azzal, hogy az európai nézők a szokásos kora délutáni időben nézhessék meg a versenyt, esti rajttal, lámpafénynél köröznek az autók. Ez az egyetlen igazi lámpafényes futam a versenynaptárban, hiszen a bahreini és az abu-dzabi futam nappal kezdődik és sötétben ér véget.

A Forma–1 bölcsőjének nevezett Európában a rajongók kiélvezhetik ennek az igazán extra futamnak minden előnyét, de a helyszínen lévő versenyzők számára igencsak megterhelő az esti versenyzés. Felborul a bioritmusuk, hiszen az esti kezdés miatt a pilótáknak nappal kell aludniuk, hogy este fitten állhassanak rajthoz. Emellett extrém felkészülést kell választaniuk ahhoz, hogy fel tudjanak készülni az időjárás kihívásaira. Carlos Sainz korábban a szaunában való szobakerékpározást találta megfelelőnek a szingapúri futamra való előkészülethez.

Csak négyen

A Marina-öbölben kialakított utcai pályán nehezebb vezetni, mint egy építetten. Helyenként elég buckás és Monacóhoz hasonlítva egy kör sokkal hosszabb. A fizikális felkészültségnek nagy a szerepe, hiszen a magas hőmérséklet és a páratartalom sokat kivesz az emberből. A legnagyobb félelmet a csapatok számára azonban az erre a térségre jellemző hirtelen jövő viharos eső okozza, ami tavaly nagyon megkeverte a lapokat. Idén is zivatarokat jósolnak a hétvégére, s ebben az esetben nem semmi futamot láthatnánk.

Tíz éve alatt összesen négy pilótának sikerült hazavinnie innen a győztes trófeát: Fernando Alonsónak, Lewis Hamiltonnak, Sebastian Vettelnek és Nico Rosbergnek. Ez az érdekessége valószínűleg továbbra is megmarad a futamnak, hiszen a szezon második felének elején Hamilton és Vettel is nagyon hajt a hétvégi győztes trófeára.

S hogy mi történt a tavalyi futamon? A jubileumi, tizedik Szingapúri Nagydíj hatalmas esőzést és ezáltal meglepő versenyt eredményezett. Egy izgalmas rajt után három biztonsági autós időszak jellemezte futam következett mérsékelt izgalmakkal. Lewis Hamilton az ötödik helyről rajtolva Fortuna kegyeltjeként lehetőséget kapott a győzelemre, s ezzel a brit élni is tudott. A Mercedes pilótája akkor begyűjtötte harmadik szingapúri győzelmét. Valtteri Bottas lett a bronzérmes. A Mercedes-szendvicsben Daniel Ricciardo ért célba. ­Ricciardo zsinórban harmadszor állhatott fel Szingapúrban a dobogó második fokára.

A várakozásnak vége

Az Olasz Nagydíj óta eltelt időszakban sem maradtunk Forma–1-es hír nélkül. Daniel Ricciardo augusztus elején elindította a lavinát, s azóta több bejelentés is született, de egyre sokáig kellett várnunk. Sokan úgy gondolták, hogy Sergio Marchionne elhunyta miatt biztos helye van a Ferrarinál annak a Kimi Raikkönennek, akit mind Maurizio Arrivabene csapatfőnök, mind Sebastian Vettel támogatott, hogy ott maradjon az olasz alakulatnál. A keménykezű nagyfőnök Charles Leclercet favorizálta s a fiatal monacói pilóta menedzsmentje is igen intenzíven dolgozott azon, hogy az ifjú tehetséget bevigye a pirosakhoz. Monzában sokak meglepetésére a maranellói csapat nem jelentette be szerződéshosszabbítását Kimi Raikkönennel, dacára kiváló időmérős teljesítményének és második helyének. Ez már sokat sejtetett.

A Szingapúri Nagydíj hetében aztán egyszer csak bejelentette a Ferrari Kimi Raikkönen menesztését az év végével, így megnyílt az út Leclerc előtt. A Jégember rajongóinak persze nem kell nélkülözniük kedvencüket, hiszen mintegy csereként ő meg a francia helyét foglalja el a Saubernél, annál a csapatnál, ahol 17 évvel ezelőtt Raikkönen még tejfölösszájú újoncként a pályafutását kezdte.

Ellenkező irányba

A szingapúri egy utcai pálya 23 kanyarral. Az óramutató járásával ellenkező irányba halad a verseny. Mivel sok a második, harmadik és negyedik sebességfokozatú kanyar, így az átlagsebesség csak 175 km/óra körül várható.

A 61 körös Szingapúri Nagydíj szeptember 16-án, vasárnap helyi idő szerint 20.10-kor veszi kezdetét (Európában, így nálunk is 14.10-kor, élő M4 Sport).

A vb állása

Lewis Hamilton 256 Sebastian Vettel 226 Kimi Räikkönen 164 Valtteri Bottas 159 Max Verstappen 130 Daniel Ricciardo 118 Nico Hülkenberg 52 Kevin Magnussen 42 Sergio Pérez 46 Esteban Ocon 45 Fernando Alonso 44 Carlos Sainz Jr. 34 Pierre Gasly 28 Romain Grosjean 27 Charles Leclerc 13 Stoffel Vandoorne 8 Lance Stroll 6 Marcus Ericsson 6 Brendon Hartley 2 Szergej Szirotkin 1

