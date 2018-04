Nagy csúcsok dőltek meg a debreceni úszó ob-n

Négy napon át „székelt” az úszóelit a cívisvárosban, idén ugyanis ismét a Debreceni Sportuszoda adott otthont az Úszó Országos Bajnokságnak. A 120. ob több szempontból is hozott újat és nagyszerűt. Például a Debreceni Sportcentrum csapata a 4×100-as női gyors­váltóban óriásit úszva a kiemelkedő harmadik helyet szerezte meg, Senánszky Petra, Pál Adél, Pintye Adrienn, Gál Kincső felállásban.

Egyébként hatalmas csatákat hozott a szombati zárónap is: Szilágyi Csaba nagyot javított az országos csúcson férfi 50 mellen, eredménye 27.05 lett, ezzel Flaskay Mihály 2002-ben felállított 27.51-es rekordját adta át a múltnak.

Sok mindent jellemez

A visszavonulását bejelentő Gyurta Dánielt a Debreceni Sportuszodában búcsúztatták el.

Fotó: Derencsényi István

– Rengeteg boldog pillanat és emlék kavarog most a fejemben. Nem is csoda, hiszen nagyon sok mindent kaptam az úszástól. Gondolok itt csalódásokra, örömökre, bánatokra, sikerekre. Fájdalmas, de boldog is egyben a búcsúzás. Az én pályám ugyanis sok mindent jellemez, és magában foglal. Tudtam felállni kudarcból, és tudtam helyén kezelni a nagy sikereket – emlékezett vissza pályafutására 2012 olimpiai bajnoka, aki elmondta, a kora reggeli felkelés nem hiányzik majd számára, viszont szerelemből továbbra is fog úszni.

Új testület

Debrecenben alakult meg az Olimpiai Bajnokok Testülete (OBT), melynek a 10 km-es nyílt vízi úszás londoni olimpiai bajnoka, Risztov Éva lesz egy évig az elnöke. Az OBT tagjai még: Kovács Ágnes, Székely Éva, Czene Attila, Darnyi Tamás, Gyurta Dániel, Rózsa Norbert, Szabó József és Wladár Sándor. – Az ötlet Wladár Sándor fejéből pattant ki, mi pedig készséggel álltunk oda a jó ügy mellé. Véleményezési és tanácsadási céllal jött létre ez a testület. Valamint próbálunk majd a hosszú évek során szerzett tapasztalatainkkal segíteni a mai fiataloknak – fogalmazott Rózsa Norbert, aki 1996-ban lett olimpiai bajnok 200 férfi mellen, Atlantában.

