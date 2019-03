Nagy csatában múlták felül a kispestieket

Vasárnap délután a röplabda NB II. Keleti csoportjában a harmadik helyen álló Kispest SE-hez látogatott a listavezető DSZC-Eötvös DSE. Bár ez a találkozó még csak a harmadik kör első mérkőzése volt, mégis fontos lett a debreceniek számára, hiszen az eddigi szép teljesítményüknek köszönhetően abban a tudatban léphettek pályára, hogy már egy pont szerzése esetén is megnyerik a bajnokságot.

Izgalmas végjáték

Ennek megfelelően elszántan kezdett a bajnokaspiráns, és az első szettet magabiztosan nyerte. A második játékrészben magasabb hőfokon játszottak a házigazdák, de az Eötvös elérte a célját, erőteljes és ötletes támadójátékának köszönhetően megduplázta előnyét, ami azt jelentette, hogy az NB II. Keleti csoportjának bajnoka lett.

A harmadik játékrészben a vendégek minden játékosa pályára lépett, egy kicsit le is engedett az újdonsült bajnok, így az elveszett labdát nem ismerő házigazdák előbb szépítettek, majd egyenlítettek. A rövidített szett is izgalmasan alakult. A Kispest 3-4 pontos előnyre tett szert, amit 10:7-ig meg is tartottak. 11:10-re még a fővárosiak vezettek, de mint annyiszor az idei bajnokságban, a mérkőzés végén Fehér Anna Dittáék összpontosítottak jobban és a vendégek örömtáncával ért véget a derbi, azaz Kispest SE–DSZC-Eötvös DSE 2:3 (-17, -20, 18, 18, -11).

Jön a Kecskemét

Ezzel a győzelemmel az Eötvös előnye 14 pontra nőtt a második helyezettel szemben, így a hátralévő négy találkozó eredményétől függetlenül megnyerte a bajnokságot és készülhet az NB I.-es tagságért kiírt bajnoki döntőre.

A debreceniek legközelebb március 23-án, szombaton lépnek parkettre, mikor a Beregszászi Szakközépiskola tornatermében a tavaly a Nyugati csoportban bajnok kecskeméti Röpke SE csapatát fogadják.

HBN

