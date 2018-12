Nagy büntetőt fogott, Bódi csodagólt lőtt

Nagyot küzdve és eredményesen futballozott a Haladás otthonában a DVSC az OTP Bank Liga 18. fordulójában. A Loki 2–0-ra verte a házigazdákat, így a téli szünetet a bajnoki tabella harmadik helyén töltheti.

A Hali stadionjában a debreceniek vezető gólját Bódi Ádám szerezte a találkozó 14. percében szabadrúgásból, a labda pedig a jobb felsőbe vágódott.

Sorfalban a Loki-játékosok

– A szabadrúgás előtt egy pillanatra el is gondolkodtam, hogy mit csináljak, hiszen valószínűleg látta az előző fordulóban, a Honvéd ellen lőtt gólomat a hazaiak kapusa, Király Gábor. Tanakodtam, hogy a hosszúra vagy a rövidre rúgjam. De úgy gondoltam, ismét rövid sarkot célzom meg, annál is inkább, mert láttam, hogy a kapus a sorfaltól nem sokat láthat a lövésből, hiszen az én csapattársaim is beálltak a Haladás sorfala mellé. Hál’ Istennek gól lett, majdnem ugyanúgy, mint a múlt héten, Király sem tudta védeni a lövést, csak bele tudott ütni, de az kevés volt – osztotta meg velünk a Loki vezető góljának történetét Bódi Ádám.

Természetesen Király Gábort is megkérdeztük erről. – A sorfal miatt nem láttam jól a lövést, csak próbáltam reagálni rá. Nem léphetem a rövid sarok felé korábban, mert akkor sanszos, hogy visszarúgja a hosszúba. Megpróbáltam mindent, sikerült is beleérni, de sajnos nem sikerült hárítanom – mondta a szombathelyiek kapuslegendája.

– A gól nagyon fontos volt, hiszen elég rosszul kezdtük a mérkőzést, körülbelül a harmincadik másodpercben kaptuk a tizenegyest. Nagy Sanyi bravúrja kellett ahhoz, hogy megfogja a büntetőt, illetve több védése biztosította számunkra ismét a kapott gól nélküli meccset. Az első félidő végén már akár kettővel vezethettünk volna, de a végére Szécsi révén sikerült szereznünk még egy találatot – folytatta az értékelést Bódi, aki elmondta azt is, hogy mindkét félidő elején masszívan játszott a szombathelyi gárda. A második félidő közepétől azonban érezhető volt, hogy a hazai csapat kicsit már „elengedte” a mérkőzést. – De úgy vélem, jár nekünk a dicséret. Nem akartunk úgy járni, mint a másik kiesőjelölt, a DVTK otthonában, ahol kikaptunk. Most azt játszottuk, ami az erősségünk, a védekezésből jól indultunk, gyorsan lekontrázzuk az ellenfelet. De mindennek a stabil védekezés az alapja. Itt még egyszer kiemelem Nagy Sanyit, hiszen nagy védései voltak, megfogta a büntetőt, ha ezek a bravúrok nincsenek, akkor sokkal nehezebb a dolgunk.

Csak a labdát figyelte

– Láttam, hogy hová fogja rúgni a játékos a büntetőt, csak a labdát figyeltem, és így védtem ki a tizenegyest – válaszolta kérdésünkre Nagy Sándor. A Loki kapusa felidézte a korábbi büntetőket, amikor vetődött az egyik oldalra, a labda pedig a másikra ment, és beszélt arról is, hogy a szezonban sok gólt kapott a csapata. – Ez nem tetszett sem nekem, sem az edzőknek, ezen mindenképpen változtatni kellett. Mikivel, a kapusedzővel átbeszéltük a dolgot, változtattunk, ennek az eredménye a megfogott tizenegyes, és a reflexmozdulatok is. Örülök, hogy ez volt a harmadik találkozó, amelyen nem kaptunk gólt.

KZS

