Nagy beruházás előtt Pocsaj

A „szegregált élethelyzetek felszámolása” elnevezésű projekt komplex programokat is tartalmaz majd. Két részből tevődik össze, és egyenként 200–200 millió forintos támogatást jelent majd, ha kedvezően bírálják el a beadványt. A humán részben tanfolyamok, különböző fejlesztések lesznek, és ez elsősorban a romák képzését jelenti.

Energetikai pályázatok

Az építési részt illetően a szociálisan rászorult emberek lakhatási körülményeit próbálják javítani, lakásfelújításokat és építéseket is tartalmaz. Olyan épületek jöhettek szóba, amelyek felújíthatóak. Szociális, szolgáltató pontokat hoznak létre a községben két helyen. Ennek értelmében a mosási-, tisztálkodási, valamint internet hozzáférési lehetőséget is biztosítanak majd a két szolgáltató ponton. Arról, hogy befutó lesz-e a pocsajiak pályázata, néhány hét múlva kap tájékoztatást az önkormányzat – tájékoztatat a Naplót Kecskés Gyula polgármester, aki arról is beszélt, hogy több energetikai pályázaton is sikeresen szerepelt települése.

– A két óvoda és a helyi Idősotthon épületét napkollektorokkal látjuk el, nyílászárókat is cseréljük ezekben az épületekben, összesen 78 millió forint összegben. Jelenleg a tervezés-előkészítés folyik, és tavasszal elkezdődnek a tényleges munkálatok. Szintén pályázatnak köszönhetően a közeljövőben kicserélik az utcai közvilágításban a régi lámpákat led-világításra, amelynek összköltsége 25 millió forint.

HBN–NKM

Még mindig sokan dolgoznak közmunkásként

A falu legnagyobb foglalkoztatója még mindig az önkormányzat, ez évekkel ezelőtt is így volt, nem változott. A közmunkások száma jelenleg 260 fő, akik napi nyolc órában dolgoznak a település különböző tevékenységeiben: a kosárfonó-, szövő-, vályogvető-, száraztészta-készítő-, fazekasműhely-, állattartás-, fóliás növénytermesztés-, kovácsműhely-, valamint a belterületi közútkarbantartás munkálataiban.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA