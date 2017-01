Nagy Angéla túlélte a válogatott edzőtábort

Nagy Angéla: – Nagyon fárasztó volt ez a két hét, ám a társaság jó volt, így gyorsabban telt az idő. Főleg futottunk és erősítettünk, de kiemelve egy napomat nem tudnám elmondani a programot, mert azért mindig változtattak rajta. Az edzéseken kihoztam magamból a maximumot, s bár voltak holtpontok, de sikerült túllendülni ezeken. A kesztyűzések is jól mentek.

Ne feledjük, hogy február 7-12. között Debrecenben rendezik a 61. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emléktornát, amelyen a hölgyek is indulhatnak idén három súlycsoportban. Angi a 60 kilósok között húzhat kesztyűt, ami egy újabb ugrás lesz számára felfelé (nemrég még 51, majd 54 kilóban indult, most az 57-et is át kell lépnie, mivel csak 51-ben, 60-ban és 75-ben indítanak súlycsoportokat a Bocskain).

Meglátjuk, hogy miként sült el ez Angéla számára, ám tapasztalatszerzésnek biztosan jó lesz a várhatóan nagyon erős európai mezőny.

– DVSC Boxing –

