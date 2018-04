Nági és Dani dalára is szavazhatnak

Ez év ­elején a Fővárosi Önkormányzat pályázatot hirdetett, hogy elkészítsék a Budapest Dal válogatáslemezt, illetve közönségszavazás keretein belül végső győztest válasszanak.

Az önkormányzat tíz népszerű előadót kért fel, többek között Caramel, Radics Gigi, Király Viktor ­nevét említhetjük, hogy szerepeljenek zeneszámaikkal a lemezen. Az albumon mellettük eredetileg három kiadó helyre lehetett pályázni azoknak, akik tehetségüket szerették volna megmutatni a nagyközönségnek. Végül a zsűri hat dalt válogatott be, amelyek közé bekerült Nági és Dani legújabb szerzeménye az Úgy kéne című dal is, amit a pályázatra írtak. Az ­állandó zenésztársak felkérték duettpartnernek jó barátjukat, Feng Ya Ou-t, a 2013-as X-Faktor második helyezett ByTheWay fiúcsapat egykori tagját. A dalt a zsűri már beválogatta a legjobbak közé, így április 26-a éjfélig ők is izgatottan várhatják a voksok számának alakulását.

A legjobbnak megítélt ­tizenhat dal közül a szavazók a www.budapest.hu weboldalon voksolhatnak kedvenceikre.

Nági igazán sokszínű egyéniség, hiszen az éneklés mellett acapella & looper videókat készít, ami mára a védjegyévé vált. Egyedi, kreatív megoldásainak és ­alkotói buzgóságának köszönhetően a Facebook oldalának körülbelül 60 ezer lájkolója van, melynek háromnegyed ­része külföldi rajongó.

