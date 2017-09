„Egyszerűen őrültnek kell lenni”

Nem akármilyen sikereket értek el a debreceni Warrior Gym sportolói: Szabó Róbert, aki az egyesület edzője is egyben, valamint Lévai János, Kincses Bence és Svintek Béla. Szabó egy arany- és egy ezüst-, Lévai egy arany-, egy bronz-, Kincses egy arany-, míg Svintek egy ezüstérmet szerzett Dublinban, a NAGA (Észak-Amerikai Grappling Szövetség) világbajnokságán.

Ötévestől a nyugdíjasig

– A NAGA talán a világ legnagyobb grapplingszervezete – avatott be a részletekbe bennünket Szabó Róbert. – Európában csak néhány országban szerveznek versenyeket, mindössze két-három alkalommal egy évben, és ezeken nagyon sok nemzet képviselteti magát. A dublini viadalra például több mint ezren neveztek. Fontos tudni, hogy két kategória van, a Gi és a No Gi. Előbbi az, amikor dzsúdóruhában küzdünk, a No Gi-ben pedig csak rövidnadrág és tapadós felső engedélyezett. Az ütés-rúgáson kívül majdnem mindent szabad, tehát a földrevitel, a dobás, a feszítés és a fojtás is. A NAGÁ-nál nincs pontozás, feladásig, azaz „kopogásig” megy a küzdelem. Három szempont szerint szokták besorolni a versenyzőket: kor, súly és öv szerint, vagyis mindenki a saját szintjén küzd. Debrecenből hárman utaztunk ki, a negyedik srác, Svintek Béla pedig már kint él Írországban – mondta a tréner. Azt is megtudtuk, a hogy a Warrior Gym 2010 óta létezik. Korábban inkább MMA-ban versenyeztek, de mostanra a grappling lett a főprofiljuk, ugyanis ebben a műfajban az ötévestől a nyugdíjasig bárki harcba szállhat.

Kincses Bence elmondta, két éve kezdte el a grapplinget, azonban Szabó Róbertnél már öt esztendeje MMA-zott, ezért a földharc nem volt idegen számára. – Szerdán utaztunk ki a hétvégi versenyre, és a Jorge Santos Brazilian Jiu-Jitsuban edzettünk, naponta többször is. Pénteken tartották a mérlegelést egy kosárlabda-csarnokban, majd szombaton jött a nagy nap. Tizenketten voltunk a No Gi kategóriában, négy meccset vívtam, ezekből egyik sem ment végig, mert hamarabb győztem.

Meglepett, hogy ilyen jól teljesítettem, mert túl nagy múltam még nincs ebben a műfajban, de erővel, illetve technikával sok mindent pótoltam”

– mondta a 21 éves Kincses, aki hivatásos katonaként keresi kenyerét. – Tudok edzeni becsületesen a munkám mellett, mert nagyon emberségesek velem a seregben. Ami a jövőt illeti, szeretnék idővel egy másik nagy szervezettnél is vb-címet szerezni.

Lévai János már többször szerepelt a Napló és a Hajdú Online hasábjain, ugyanis igazi sportpolihisztorként több ágban is sikeres volt korábban a negyvenes évei végén járó férfi: magas szinten birkózott, kempózott és szkanderezett. – Egyszerűen őrültnek kell lenni, különben nem lehet jól művelni ezeket a sportágakat – fogalmazott Lévai, akinek ez volt az első grapplingversenye, és rögtön nyert is. – Szabó Robit tartom a legjobb edzőnek, ezért nem volt kérdéses, hogy hozzá járok le edzeni, amikor a grappling felé fordultam. A közelebbi jövőben hazai versenyek következnek, 2018-ban pedig szeretnénk újra eljutni Dublinba, és egy-egy rangos versenyre Abu-Dzabiba és Portugáliába is.

