Nádastüzek és balesetek dominálták a szombatot

Kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze tegnap délelőtt a 4-es számú főút apafai lehajtójánál. A személygépkocsiban ketten utaztak, akik közül az egyik beszorult a járműbe. Őt a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A tűzoltók elvégezték a járművek feszültségmentesítését, majd átvizsgálták azokat. A személygépkocsi egyik utasát a mentőszolgálat kórházba szállította.

Fotó: Matey István

Összesen tizenöt alkalommal riasztották a tűzoltókat a szombati nap folyamán Hajdú-Bihar megye több pontján fellobbant avar- és nádastüzek oltására. Nádudvaron a nádas égett a 3405-ös számú út mellet. Itt a püspökladányi hivatásos tűzoltók avatkoztak be egy vízsugárral és kéziszerszámokkal. Ugyancsak a nádas kapott lángra többek között Hajdúhadházon, Görbeházán, Debrecenben a Vekeri-tónál, Biharugrán a Szilasi utcában és Balmazújváros közelében, a Keleti- főcsatorna partján is. Avartűz miatt riasztották a tűzoltókat Görbeházára, Hosszúpályiba, Fülöpre, Komádiba és Hajdúszoboszló határába is. A tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el az égő aljnövényzetet.

Kettéhasadt fa miatt riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat a Domokos Lajos utcába tegnap délután. Az egység motoros láncfűrész segítségével eltávolította a sérült ágakat.

Két személyautó ütközött össze tegnap este Debrecenben, a Budai Nagy Antal és a Kurucz utca kereszteződésében. A baleset következtében az egyik gépkocsi kidöntött egy villanyoszlopot. A debreceni hivatásos tűzoltók a járművek feszültségmentesítését végezték el. A járművekben összesen ketten utaztak, mindkettejüket kórházba szállította a mentőszolgálat. A beavatkozás teljes útzár mellett zajlott.

Fotó: Matey István

– Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

