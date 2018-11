MVFC vs. DEAC: félre kell tenni a barátságot

Mindkét hajdúsági együttes sikerrel vette a szerdai fordulót, így bejutott a futsal Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé. A DEAC a REAC otthonában diadalmaskodott 3—1-re (gólszerzők: Rácz, Szentes-Bíró, Tóth), míg a Berettyóújfalu négy góllal (Harmati, Szabó 2, és Javi) terhelte meg a házigazda Kecskemét hálóját a hírös városban.

– Nem megbántva a kecskemétieket, nekünk olyan céljaink vannak a Magyar Kupában, ami miatt kötelező volt számunkra a győzelem – egyértelműsítette Rábl János, az MVFC játékosa. – Bár az eredmény talán nem azt sugallja, de megszenvedtünk szerda este a továbbjutásért. A kecskemétiek visszaálltak a saját térfelükre védekezni, eleinte még a félpályánál próbáltak megállítani minket, de ahogy szép fokozatosan őröltük fel őket, egyre hátrébb szorultak a kapujuk elé. Ugyan végig mi birtokoltuk a labdát, és sok helyzetünk volt, de csak elég későn tudtuk megszerezni a vezetést, úgyhogy végig koncentrálnunk kellett a mérkőzésen.

Sajnos most olyan periódusát éli a csapat, amikor minden kifelé pattan a kapufáról, de azon vagyunk, hogy minél hamarabb mögöttünk tudjuk ezt a hullámvölgyet”

– fogadkozott a válogatott játékos.

Ismerik egymást

De a verkli forog tovább, alig két napot követően már egymással csap össze a megye két reprezentánsa. Az MVFC pályaválasztásával rendezendő rangadón Rábl szerint az dönthet, melyik csapat tud újat mutatni a másiknak, és kinek lesz jobb a napi formája.

– Olyan keretünk van, hogy mind a bajnokságban, mind a kupában a végső győzelemre hajtunk, de van még mellettünk három – a Veszprém, a Haladás és a Dunaújváros – olyan együttes, akik ugyanúgy esélyesek az aranyra. Presztízsmeccsként tekintünk a találkozóra, hiszen sok egykori MVFC-játékos rúgja most ott a bőrt, elég sokan Debrecenben élnek mindkét gárdából, emberileg is normális viszonyt ápolunk, de ez akkor is egy megyei derbi, tétmeccs, ilyenkor nem lehet tekintettel lenni az emberi kapcsolatokra.

Újat mutatni

A két együttes játékosai jól ismerik egymást, pontosan tudják, milyen szituációban ki merre szeret mozogni, kinek mi a kedvenc csele. Rengeteg meccset játszanak egymással a felkészülési időszakban is, ezért döntő lehet, ki tudja meglepni a másikat.

Amelyik csapat újat tud húzni, vagy jobb formában van, az lehet a győztes.”

Hazai pályán itthon szeretnénk tartani a három pontot, de emellett vannak más céljaink is: szeretnénk megmutatni, hogy mennyi munkánk van ebben a szezonban, jó lenne a látványos játék mellett sok góllal kiszolgálni a közönségünket – mondta el az újfalui futsalos.

Az MVFC–DEAC futsal bajnoki mérkőzés pénteken 18.30-tól kezdődik a berettyóújfalui Pálfy István Rendezvénycsarnokban.

MSZ

