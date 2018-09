MVFC: szuperül sikerült a rajt az újonc ellen

Ahogy az várható volt, nem okozott gondot a Mezei-Vill számára az NB I-es újonc Szigetszentmiklós legyőzése, az új idény első fordulójában 9–3-ra nyertek hazai pályán az újfaluiak.

A hosszú sérülés után visszatérő Rábl János duplázott, majd Gál István is betalált. A másik oldalon Faragó Bálint szépített. A második félidőben is folytatódott a gólszüret, a 30. percben már 7–1-re vezettek a hazaiak. Ezután két gyors találatot rámolt be Szigetszentmiklós, de itt még nem volt vége. A hajrában Takács Zoltán, majd Gál István is megzörgette a hálót.

Az Újfalu trénere, Sergio Mullor Cabrera a következőket nyilatkozta a szövetség honlapjának. „Egy jó meccset játszottunk, nehéz az ilyen típusú találkozó, ahol az ellenfél igen keményen védekezik 12 méteren. De volt türelmünk kivárni a megfelelő pillanatot a gólszerzésre. Negatív számunkra, hogy három gólt kaptunk, ami a figyelem és a koncentráció hiányának számlájára írható. Ebben javulnunk kell.”

A tények

MVFC-Berettyóújfalu–Szigetszentmiklós 9–3 (3–1)

Pélfi István Rendezvénycsarnok, vezette: Újhelyi T.

MVFC: Mezei D. –Nagy I., Rábl J., Szabó P., Da Silva. Csere: László M., Nagy S., Havi Sanchez, Gál I., Amílcar, Harmati T., Trencsényi J., Nagy D., Takács Z.

Gól: Rábl J. (11., 13., 29.), Gál I. (16., 40.), Nagy I. (23.), Amílcar (26.), Havi Sanchez (30.), Takács Z. (34.), illetve Faragó B. (17.), Fülöp V. (30.), Gál M. (31.)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA