MVFC: spanyol szakember ülhet a kispadra

Kifejezetten nehéz bajnokságon van túl az MVFC-Berettyóújfalu futsalcsapata: azt már a felkészülés kezdetén beharangozta a klub, hogy mivel keretük meggyengült, szerényebb célkitűzéssel vágnak neki a 2016/17-es idénynek, a tervek szerint a felsőházba, vagyis a legjobb hat együttes közé várták magukat. November legvégén pedig kiderült, a gárdát hosszú éveken át sikerrel irányító vezetőedző, Turzó József távozik a kispadról. Még két mérkőzése volt 2016-ban a Mezei-Villnek, ezeken vészmegoldásként a kapusedző, Moga Flavius Lorant és a csapatkapitány, Trencsényi János irányította a csapatot. Aztán január első napjaiban megszületett a döntés, miszerint az MVFC házon belül oldotta meg Turzó pótlását, a klubvezetés úgy határozott, marad a karmesteri pálca „Trenyó” és Moga kezében.

A történések ellenére minden várakozást túlszárnyaltak az újfaluiak, akik egy évvel ezelőtti helyezésüket megjavítva ismét odaértek a dobogóra, és a harmadik pozícióban zártak, az alapszakasz során 31, a rájátszásban 21 pontot gyűjtve. A Rába ETO története hetedik bajnoki címét ünnepelhette, a Dunaferr pedig a második lett.

Az eredménykényszer alatt is

– Teljesen elégedett vagyok a megszerzett harmadik hellyel. Igaz, a végén akár az ezüst is meglehetett volna, de így sincs okunk panaszra, pláne, hogy tavaly csak a negyedik pozícióban zártunk. A keretünk sem volt olyan acélos, mint az előző szezonban, többen távoztak, és nem úgy tudtuk pótolni őket, ahogy reméltük – fogott bele értékelésébe Trencsényi János, az MVFC játékos-edzője.

Bár a Trenyó becenévre hallgató 36 éves védőnek már volt tapasztalata trénerként, hiszen ő irányítja az NB II. Keleti csoportjában szereplő újfalui női együttest, mégis váratlanul érte az új szituáció, vagyis hogy őt kérték fel a férfi NB I-es formáció irányítására.

– Hirtelen kellett megoldást találni az év végén, de szerencsére jól jöttünk ki a helyzetből, megnyertük a két utolsó meccsünket 2016-ban, ez is kellett ahhoz, hogy a harmadik helyen menjünk bele a rájátszásba, amit sikerült is megtartani. Az alapszakasz utolsó előtti fordulójában, a Fradi vendégeként már 3–1-es hátrányban voltunk, innen tudtunk visszajönni, végül 7–3-ra nyertünk, ez fordulópont volt, ahogy az utolsó körben a Dunaferr felett aratott sikerünk is. Szakmailag sokat tanultunk Turzó Józseftől, a taktika adott volt, mentálisan kellett egyenesbe hozni a társaságot. A playoffban jól alakult a sorsolásunk, sokszor játszhattunk hazai környezetben, így inkább a védekezésre helyeztük a hangsúlyt.

A maximumot hoztuk ki magunkból, az alapemberek sokat voltak a pályán, de az eredménykényszer alatt is hoztuk az elvárhatót.

A helyezésünk értékét pedig az is növeli, hogy sűrű volt a mezőny, egyre több egylet képvisel komoly játékerőt – nyilatkozott elégedetten Trencsényi, akitől arról is érdeklődtünk, hogyan élte meg a többfrontos terhelést. – Furcsa volt, hogy az egyik héten még játékos vagyok, aztán meg már edző is. De összességében élveztem, próbáltam segíteni, amiben csak tudtam, ahogyan Moga Flavius Lorant is – mondta, majd hozzátette, hosszú bajnokságon vannak túl, éppen horgászik a barátaival, próbál kikapcsolni és feltöltődni.

Mint megtudtuk, a következő idényben várhatóan egy spanyol szakember irányítja a csapatot, illetve érkezik két-három külföldi játékos is. Újfaluban azt remélik, az újak példát mutatnak. A Mezei-Vill gárdája, mely úgy néz ki, egyben marad, augusztus elején kezdi meg a felkészülést, a pontvadászat a tervek szerint pedig szeptember végén indul.

Minél többször

A magyar futsalválogatott áprilisban, a bakui Európa-bajnoki selejtezőn csoportja második helyén végzett, így ősszel pótselejtezőn harcolhatja ki az Eb-részvételt. – Július elején lesz a sorsolás, lehetséges ellenfeleink között vannak kiváló válogatottak, bízunk a legjobbakban, szeretnénk ismét ott lenni a kontinenstornán. Úgy tudom, augusztusban lesz egy pár napos összetartás, majd szeptemberben egy hosszabb felkészülés – fogalmazott a kiváló futsalos, a magyar nemzeti együttes csapatkapitánya, aki túl van a 125. válogatottságán. – Soha nem hittem volna, hogy ezt is elérem, nagyon boldog vagyok. A következő cél nyilván a 150 lenne, de arra talán már nincs reális esély. Mindenesetre remélem, még hasznára tudok lenni a válogatottnak, és jó néhányszor magamra húzhatom a jövőben is a címeres mezt!

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA