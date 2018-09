MVFC: kiütötték ellenfelüket, de így sem elégedettek

Rögtön a bajnokság elején, a második fordulóban találkozott egymással a férfi futsal NB I-ben szereplő két hajdú-bihari gárda, az MVFC-Berettyóújfalu és a DEAC. A felek hétfőn este a DESOK-ban csaptak össze, a mérkőzés a Mezei-Vill 7–0-s győzelmét hozta.

A kilencedik percben Javi Sanchez szerzett vezetést a Berettyónak, az előnyt Rafinha duplázta meg a következő minutumban. Még a szünet előtt Rábl János és Gál István is betalált, így már félidőben 4–0-ra ment az Újfalu. Fordulás után Rafinha zörgette meg újra a hazaiak hálóját, majd Javi Sanchez duplázott, ezzel kialakítva a 7–0-s végeredményt.

Fotó: Derencsényi István

Lapunk a Mezei-Vill rutinos válogatott játékosát, Rábl Jánost kérte meg egy kis értékelésre a meccs után.

Helytállni több fronton

– Noha magabiztosan győztünk, mégsem vagyunk teljesen elégedettek. Nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, nem voltunk kellőképpen felpörögve. Idővel felvettük a ritmust, érvényesítettük az akaratunkat, igaz, sok hibával játszottunk.

Összességében persze örülünk, hogy a második mérkőzésünket is behúztuk, hiszen megvannak a céljaink, meg szeretnénk nyerni a bajnokságot”

– fogalmazott Rábl.

Ahogy arról már beszámoltunk, a Győr feloszlásával a Berettyóújfalu csapata előtt lett adott a lehetőség, hogy elinduljon a Bajnokok Ligájában. – Rengeteget edzünk, készülünk a nemzetközi kupára. Nagy boldogság számunkra, hogy elindulhatunk a BL-ben, tudjuk, nem lesz könnyű, de szeretnénk továbbjutni a csoportunkból, ahol két orosz és a házigazda szlovén gárdával találkozunk majd. Háromból egy találkozót mindenképp hoznunk kell, készülünk nagyon, óriási lehetőség ez számunkra.

Visszanyerné formáját

Az előző szezonban sajnos sokáig nem számíthattak Újfaluban Rábl János játékára, aki több hónapig volt sérült. Most viszont végre újra a szakmai stáb rendelkezésére áll, és alig várja, hogy bizonyítson. – Jó érzés, hogy ismét tudok játszani, azon vagyok, hogy minél hamarabb visszanyerjem a formámat. Örültem, hogy már az első meccsen betaláltam, és most is szereztem egy gólt, ezek önbizalmat adnak. Nem volt könnyű megélni az elmúlt hat-nyolc hónapot, sokat köszönhetek Takács Dánielnek. Ez volt a második komoly sérülésem pályafutásom során, 21 évesen a másik lábamat műtötték keresztszalag-szakadással, nem egyszerű újra felépíteni magam. Úgy érzem, jó úton járok, bízom benne, hamarosan már a régi leszek minden tekintetben – reménykedett a klasszis futsalos, aki Trencsényi János távollétében büszkén viselte a csapatkapitányi karszalagot. Mint megtudtuk, Trenyó sérüléssel bajlódik, de jövő héten már újra csatasorba állhat.

A tények

DEAC–MVFC Berettyóújfalu 0–7 (0–4)

Debrecen, DESOK, vezette: Futó, Molnár.

DEAC: Dobi – Kasuba, Varga, Pallai, Faragó. Csere: Tóth B. (kapus), Rácz, Rigó, Kondás, Tóth A., Szentes-Bíró. Vezetőedző: Elek Gergő.

MVFC: Mezei – Javi Sanches, Rábl, Szabó, Rafinha. Csere: László (kapus), Nagy I., Békési, Gál, Amilcar, Harmati, Nagy D., Takács. Vezetőedző: Sergio Mullor Cabrera.

Gól: Javi Sanches (9., 24., 25.), Rafinha (10., 24.), Rábl (20.), Gál (20.)

