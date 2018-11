MVFC: jön az őszi idény rangadója

Komoly erőpróba elé néz az éllovas MVFC a futsal NB I. kilencedik fordulójában, a vele azonos pontszámmal álló Dunaújváros pályáján kellene begyűjteni a bajnoki pontokat. A győzelemért sokat tehet Takács Zoltán, akinek szép jövőt jósolnak a szakemberek. A korábban a Lokinál pallérozódó 21 éves játékos 2015-ben került az MVFC-hez, mert több lehetőségre vágyott.

– A DVSC-ben végigjártam az utánpótlást, és felkerültem a második csapathoz, de nem túl sok szerepet kaptam, és nem nagyon éreztem jól magam ott. Majd megkeresett a Mezei-Vill, eleinte azonban csak az NB II.-es csapathoz jártam edzésekre, de később felhívtak az első csapathoz, és sikerült megragadnom. Szerencsére jól megy a csapatnak, keményen edzünk, és jönnek is az eredmények. Mindenképp szeretnénk megnyerni a bajnokságot és a kupát is. Szerencsére nekem is jól megy a játék, és a gólok is jönnek, de nagyon sokat kell még fejlődnöm és edzenem. Kiélezett meccsre számítok a dunántúliak ellen. Mindkét csapat jó formában van, és biztos, hogy nem fogják könnyen adni a három pontot, de mi mindent megteszünk azért, hogy Dunaújvárosból is győzelemmel távozzunk – nyilatkozta a klub Facebook-oldalának az öt gólnál járó futsalos.

Tévés meccs

A Dunaferr–MVFC Berettyóújfalu bajnoki mérkőzés hétfőn este 20 órakor kezdődik a dunaújvárosi sportcsarnokban, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

