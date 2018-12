MVFC: ezúttal le tudták gyűrni a nagy rivális Haladást

A Haladás otthonában vendégszerepelt hétfőn este az MVFC-Berettyóújfalu csapata: a férfi futsal NB I. 13. fordulójában esedékes összecsapáson a vendégek bizonyultak jobbnak, 4–3-ra nyertek Rábl Jánosék.

Gál István kezdte meg a gólgyártást a 12. percben, nem sokkal rá Hajmási Milán egyenlített, félidőben 1–1-et mutatott az eredményjelző. A szünet után Rábl is betalált, azonban Dróth Zoltán révén újra egalizáltak a hazaiak, akik a vezetést is át tudták venni. A hajrában Takács Zoltán, majd Javi Sanchez is villant, ezzel kialakítva a 4–3-as újfalui sikert.

Egyébként pár nappal korábban a Pálfi István Rendezvénycsarnokban találkoztak a felek, múlt csütörtökön pótolták be ugyanis a negyedik körből elhalasztott meccsüket, mely 1–1-es döntetlennel zárult. A bajnoki tabellán a Mezei-Vill áll az élen 35 ponttal, a DEAC a hatodik 15 egységgel.

HBN

