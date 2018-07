MVFC: elindult a munka Berettyóújfaluban is

Megkezdte a felkészülést hétfőn a férfi futsal NB I. 2018–19-es szezonjára az MVFC-Berettyóújfalu. A tavalyi ezüstérmes Mezei-Vill csapatának élén továbbra is a spanyol Sergio Mullor Cabrera áll.

A gárda Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Serginho hazájában, Brazíliában folytatja pályafutását, viszont a három másik légióssal, a portugál Amilcarral, a spanyol Javi Sanchezzel és a brazil Rafinhával újabb egy éves szerződést kötöttek. Új játékost is igazoltak az újfaluiak, Nyírgyulajról érkezett a válogatott Nagy Imre, aki korábban játszott már az MVFC-nél. Mellette a tavaly hosszú időn át sérüléssel bajlódó Rábl János is ismét munkára jelentkezik.

A programban szerepel egy komoly felkészülési torna, augusztus 10. és 12. között Dévára hivatalos a Berettyó, mely a házigazda mellett a Csíkszeredával és a Maccabi Tel-Aviv együttesével mérkőzik majd meg.

A Magyar Labdarúgó-Szövetség már korábban elkészítette a 2018–19-es kiírást, mely alapján augusztus 31-én, pénteken indul majd az új idény. Továbbra is két hajdú-bihari csapat lesz a mezőnyben, az Újfalu mellett a DEAC is az élvonalban küzd majd.

HBN

