MVFC: elérhető távolságban van a továbbjutás

Ahogyan az várható volt, nagyon kemény összecsapást vívott egymással az MVFC-Berettyóújfalu és a házigazda szlovén Dobovec. A Bajnokok Ligája Elitkörébe igyekvő Mezei-Vill ugyan 6–2-re kikapott a szlovén együttestől, de nem játszott alárendelt szerepet.

A derbi elején a hazaiak akarata érvényesült, sokat lőttek kapura. Aztán pár perc elteltével az újfaluiak is felvették a ritmust, több helyzetet is kialakítottak. A 11. minutumban megszerezte a vezetést a hazai egylet, a megpattanó lövésbe ugyan Mezei még bele tudott érni, de a labda így is behullott a kapuba. Nyomott a Mezei-Vill, nem egyszer egyenlíthettek volna, ám ez az első félidőben még nem sikerült. Fordulás után viszont szinte rögtön egalizált a Berettyó, Gál István volt eredményes. Nem tarthatott sokáig az öröm, az ellenfél rögtön válaszolt, 2–1. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, ennek ellenére a játékrész közepén a Dobovec három gólt is berámolt, ezzel eldöntve a meccset. Gál újra villant, 5–2, majd vészkapus játékra váltott az Újfalu, de ez sem segített, a végén még a házigazda tudta növelni előnyét.

A döntetlen is elég

Már csak egy mérkőzés vár az Újfalura a Main Roundban, szombaton 17.30-tól az orosz Sibiryak gárdájával csapnak össze Trencsényi Jánosék, akik két kör után a négyes harmadik, vagyis továbbjutó helyén állnak. Mivel a csoport másik találkozóján csütörtökön az Ugra 9–1-re verte a Sibiryak csapatát, ezért jobb gólkülönbségének hála az utolsó összecsapásán akár a döntetlen is elég az Elitkörbe jutáshoz a Berettyónak.

HBN

A tények

Dobovec–MVFC-Berettyóújfalu 6–2 (1–0)

Dobovec: Puškar – R. Mordej, Cujec Kristjan, Fetic Alen, Dušcak. Csere: Pecek, Trunk, Vidicek, Peklic, Ceh Žiga, Grbic Robert, Cesarec, Totoškovic Denis. Vezetőedző: Kujtim Morina

MVFC: Mezei – Rábl, Amílcar, Trencsényi, Rafinha, Csere: Tihanyi, László, Javi Sanchez, Nagy I., Szabó, Gál, Harmati, Nagy S., Takács. Vezetőedző: Sergio Mullor Cabrera

Gól: Robert Grbi (11.), Alen Fetic (22., 29.), Kristjan Cujec (28.), Žiga Ceh (32.), Rok Mordej (40.), illetve Gál (22., 31.)

Rosszul indult a BL-kaland Berettyóújfalu - Az MVFC Berettyóújfalu kétgólos hátrányban még szépített, de végül sima vereséget szenvedett. A Bajnokok Ligájában léphet parkettre az MVFC Berettyóújfalu gárdája a héten, a négyes csoportkör küzdelmeire szerdától szombatig kerül sor Szlovéniában. Két góllal elhúztak Az újfalui... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA