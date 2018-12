Müzlivel, friss és aszalt gyümölcsökkel teli zsák

Ha nem szeretnénk az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást és a lerabolt boltok polcairól a maradékot csipegetni, akkor ideje összekészíteni a csomagokat. Ehhez most Bodon Judit dietetikus ad pár ötletet a nosalty.hu-n, amelyek a gyerkőcök egészségét is figyelembe veszik.

A szakember úgy véli, csokoládéügyben két tényezőre kell odafigyelni. Egyrészt a mértékre, azaz nem kell sok-sok Mikulás-, hóember-, szarvasfigurát a zsákba passzírozni, elég csak egy-két darab, az azonban legyen. Másrészt jó minőségű, igazi csokoládéból, nem tej- vagy étbevonómasszából készült csokit válasszunk. Ha valaki nagyon lelkes, akkor készíthet otthon saját maga is bonbont, szaloncukrot, csokoládédesszerteket. Ezeknél azonban nagyon figyeljünk arra, hogy olyan recepteket válasszunk, amik bírják, ha nem fogyasztják el azonnal a finomságokat.

Mi dönthetjük el…

A mézeskalács és a saját kekszek is jól bírják a tárolást. Ezekkel csak azért lehet nehéz dolgunk, mert ha még akkorák a gyerekek, hogy működik náluk a misztikum, akkor titokban kell elkészítenünk ezeket a finomságokat. Szintén klassz megoldások az otthon készített müzliszeletek, hiszen itt is mi dönthetjük el, miből mennyi kerül a harapnivalóba, és jellemzően ezek is jól bírják a tárolást.

Bátran töltsük meg gyümölccsel a kis zsákot, tehetünk bele mandarint, almát – ezeknél figyeljünk, hogy sérülésmentesek legyenek, nehogy a zsákban kezdjenek el megromlani. Mindenképpen érdemes csomagolni földimogyorót, dióféléket, szárított, aszalt gyümölcsöket.

HBN

Nem talált hibát a csokimikulásokban a fogyasztóvédelem Budapest - Megkezdte az ünnepek előtti országos ellenőrzéseket a fogyasztóvédelmi hatóság, az eddigi tapasztalatok szerint a csokoládémikulások összetétele megfelel a csomagoláson feltüntetett elnevezésnek, zsír- és cukortartalomnak. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által elrendel... Tovább a cikkhez

Videó: Elszabadult Mikulás okozott kisebb káoszt egy forgalmas úton Cambridgeshire - A Télapót mindenki szereti, kivéve ha egy hatalmas felfújható dekoráció formájában érkezik és forgalmi dugót okoz. Nem kis bosszúságot okozott a Cambridgeshire-i autósoknak az óriási Mikulás, ami arccal előre borulva mindkét irányban elzárta az utat. Az egyik közeli kertből me... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA