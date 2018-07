Múzeumszerető gyerekek a táborban

A hátrányos helyzetű és egészségkárosodott gyermekek táborában legjobban a kulturális programsor érdekelte a gyerekeket, persze az is igaz, hogy minden játéknak, rendezvénynek nagy sikere volt. Vidám gyermekek tértek haza a Vöröskereszt megyei nyaraltatásáról.

Csak így tudnak nyaralni

Játék, szabadság, szabályok, tanulás, gondtalanság – fejleszt és kellemes napokat ad a nyári tábor a gyermekeknek. Ezzel ajándékozott meg 29 egészségkárosodott és/vagy hátrányos helyzetű, Hajdú-Bihar megyében élő, 7-12 éves gyermeket a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete június 18-22. között Hajdúszoboszlón, a Katasztrófavédelem Kiképző és Raktárbázisán. Több, mint 36 éve nyaraltat nehéz élethelyzetű fiatalokat a szervezet. Idén a „Légy önmagad, te is értékes gyermek vagy” – vezérgondolatot választották munkatársai.

– Fő célunk az volt, hogy kiszakítsuk a gyermekeket mindennapi környezetükből, hogy felszabaduljanak, önmaguk lehessenek, gyermekként tölthessenek el egy hetet azok is, akiknek erre nincs esélyük, hiszen olyan gyermekek is részt vettek a táborban, akiknek kemény munkát kell otthon végezniük napi szinten – mondta érdeklődésünkre Vadai Zsuzsa táborvezető, a Magyar Vöröskereszt Püspökladány Területi Szervezetének vezetője. – A bevont gyermekek többségének ugyanis nincs esélye nyaralásra, sőt arra sem, hogy elhagyják az iskolaszünetben településük határait. Az ok a család anyagi helyzete vagy a kisdiák egészségi állapota, esetenként mind a kettő; ezért van, hogy a tábor teljesen ingyenes.

Önfegyelem, önismeret

A tábor hetében strandoltak a helyi Árpád Uszodában, rendőrségi kutyás bemutatót láttak, majd barátkoztak a németjuhásszal a kisdiákok. Megismerkedtek a rendőrségi vizsgálatok izgalmas technikai és vegyi eszközeivel. Fiúkat és lányokat egyaránt érdekelt a birkózás: a bemutatót tanulás is követte, de nem csak technikai értelemben. A sport szellemi-erkölcsi tartalma, az önfegyelem megelőzte az önvédelmet.

A hajdúszoboszlói könyvtár kézműves foglalkozásán minden gyermek órákon át alkotott. A legnagyobb sikert (a közhiedelemre rácáfolva) a múzeumlátogatás aratta. A gyerekeket érdekelte a történelem, a helytörténet, a művészet; kérdésekkel bombázták a tárlatvezetőt.

Társas játékok

A tanulás, a kézügyesség-, a mozgásfejlesztés, a gyógyító élmények tehát idén is szerves részét alkották a komplex hatású tábornak. Az önismeret és a kommunikációs készségek építésére fordították a társas játékokat a szervezők.

A táborzáró zenés, táncos közösségi programon a kicsik alig akarták hazaengedni a parti vezetőjét és fiatal animátorait, olyan jól érezték magukat. Felejthetetlen élményekkel búcsúztak a Vöröskereszt munkatársaitól és az önkéntesektől – tájékoztatta lapunkat Piros Éva, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének kommunikációs referense.

HBN

