Múzeumok Éjszakája – Vasúti utazási kedvezményeket biztosít a MÁV

A MÁV-START és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) által egyaránt biztosított kedvezmény bármely belföldi állomásról igénybe vehető a budapesti Keleti, Déli, Nyugati, Kelenföld és Zugló állomásokra, vidéken pedig Nagykanizsára, Szegedre, Püspökladányba, Debrecenbe, Mátészalkára és Szombathelyre.

A kedvezmény másodosztályú utazáshoz vehető igénybe. Első osztályon való utazáshoz a kocsiosztály-különbözetet, feláras vonatra a felárat meg kell fizetni. A kedvezményes menetjeggyel az utazás legkorábban június 23-án kezdhető meg, a visszautazást pedig június 26-án éjfélig kell befejezni.

Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra a Budapestre látogatók esetében a Múzeumok Éjszakája-karszalag és a menettérti jegy felmutatása mellett érvényes. A vidéki városokba utazók esetében az 50 százalékos alkalmi menettérti jegyet az érvényesítéshez a rendezvény helyszínén le kell bélyegeztetni.

Amennyiben hiányzik a belépő (karszalag), valamint elmaradt a bélyegeztetés, a vonaton a jegyvizsgáló teljes árúra egészíti ki a jegyet, és pótdíjat is felszámít – olvasható a közleményben, amely kitér arra is, hogy a MÁV-csoport a fővárosban és számos vidéki helyszínen is programokkal várja a vasút iránt érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján.

Budapesten a Keleti pályaudvar személykocsiműhelyében egyebek mellett egy Z1 típusú személykocsin mutatnak be különféle vizsgálatokat, kerékmérést és ultrahangos repedésvizsgálatot a vasúttársaság szakemberei, a Magyar Vasúttörténeti Parkban többek között sínautóban lehet majd utazni, míg a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Hűvösvölgy állomásán gőzmozdony-bemutató is lesz.

A MÁV nagykanizsai telephelyén a gőzmozdonyjavításkor használt gépeket, berendezéseket és eszközöket ismerheti meg a közönség, a Szegedi Forgalomirányítási Központban betekintést lehet nyerni a vasúti közlekedésben alkalmazott vonatkövető és forgalomirányító rendszerek működésébe, de más helyszínek mellett bemutatja tevékenységét a debreceni és püspökladányi állomás üzemi épülete is. Budapestről Gödöllőre a H8-as HÉV vonalán háromszor indítanak nosztalgiaszerelvényt a Múzeumok Éjszakáján – áll a közleményben.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA