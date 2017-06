Múzeumok éjszakája – Változatos programokkal készül Debrecenben a református egyház

Gáborjáni Szabó Botond kiemelte: az érdeklődők láthatják Zichy Mihály Krisztus és a pápa című grafikáját, amelyet az utóbbi hetven évben mindössze egyszer tártak Debrecenben a nagyközönség elé. A látogatók a múzeum kiállításait tárlatvezetések segítségével is végigjárhatják, de koncertekkel, gyermekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal készültek.

A múzeumok éjszakáján a Nagytemplom is kinyitja kapuit. Molnár Szabolcs, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkésze elmondta: az érdeklődők többek között megtekinthetik a bibliatörténeti modellkiállítást, kipróbálhatják a könyvnyomtatás mesterségét, filmvetítéseken vehetnek részt és Kossuth-korabeli ruhákba öltözhetnek, sőt beleülhetnek Kossuth Lajos híres székének másolatába is. Az éjszakai város fényeit a vendégek a megcsodálhatják a templom két tornya közötti panorámajárdáról vagy akár a felújított nyugati toronyból is – fűzte hozzá.

Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese a programok közül kiemelte: a múzeumok éjszakáján, illetve azt követően még néhány napig ismét együtt látható majd a Munkácsy-trilógia mindhárom alkotása, hiszen a tulajdonos Pákh Imre engedélyével lekerül a lepel a Golgota című festményről. Szintén nagy érdeklődésre tarthat számot Bocskai István fejedelmi jelképe, a jogar, amelyet ugyancsak a Déri Múzeumban láthat a közönség. A Debreceni Irodalom Háza Rejtő Jenő-kiállítással, illetve a tárlathoz kapcsolódó játékkal készül – tette hozzá.

Kónya Ábel, a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ vezető kurátora többek között arról beszélt, hogy a múzeumok éjszakájára a MODEM-be érkezik Rodin A csók című szobra, amelyet kizárólag erre az egy napra kaptak kölcsön a Szépművészeti Múzeumtól. A MODEM az érzékiség, az érzékek és az érzékenység köré szervezte programjait, így az érdeklődők megtekinthetik például az Antal-Lusztig gyűjteményből rendezett A megrajzolt érosz című erotikus tárlatot, vagy Eszenyi Enikő színművész A gyönyörben nincs középút című önálló estjét. Az est folyamán tárlatvezetések és koncertek lesznek, fellép többek között Dresch Mihály és a Zagar együttes is.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA